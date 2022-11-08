Bilgilerinize sunuyorum
Bugün sizlerle:
Bir anket sonuçlarını: Paylaşacağım…
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Haberin kaynağı:
Hürriyet Gazetesi Parlamento Büro eski Şefi Nuray Babacan…
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Babacan:
Anketi, AKP’nin (Siz bunu “Saray” olarak anlayın) güvendiği bir şirkete ısmarladığına dikkat çekiyor…
Ve bir de…
Anketin henüz…
Partinin üst yönetimleriyle paylaşılmadığını belirtiyor…
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Ankete göre…
Ülkenin öncelikli ilk üç sorunu olan:
Enflasyon…
Hayat pahalılığı…
Ve…
İşsizlik halen devam ediyor…
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Çünkü…
Soruya muhatap olan her yüz kişiden 85’i…
“En büyük sorun ne?” diye sorulduğunda:
Bu ilk üçünü sayıyor…
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Halkın hayatını etkileyen…
Dördüncü…
Ve…
Beşinci sorunlar:
Adalet…
Ve…
Eğitim sistemi…
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Sorular ve cevapları…
Ayrı başlıklar halinde:
Bilgilerinize sunuyorum…
Kürt seçmen
Her 100 seçmenden 17’si kendini:
“Kürt” olarak tanımlıyor…
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Kendini:
“Kürt” olarak tanımlayan her 100 seçmenden 63’ü:
HDP’ye oy veriyor…
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AKP’ye oy veren Kürt seçmen oranı:
% 22…
Bu oran daha önce:
% 32 idi…
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CHP’ye oy vereceğini söyleyen Kürt seçmen oranı ise: % 10…
Bu oran ise eskiden:
3-5 arasında değişiyordu…
Kadınlarımız
En ilginç anket sonucu:
Kadın seçmen oranı…
Zira…
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Kadınların genelinin:
En çok öldürüldüğü…
En çok dövüldüğü…
En çok horlandığı son 20 yıllık süreçte…
Kadınların en çok tercih ettiği parti:
AKP…
Erkeklerimiz
Erkek seçmen ağırlığının fazla olduğu iki parti ise:
MHP ve HDP…
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Biri Türk…
Diğeri ise:
Kürt milliyetçisi olduğu için mi acaba?..
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Demek ki…
“Milliyetçi” dediğin…
Kodu mu:
Oturtmalı abi…
Gençlerimiz
Genç seçmen hâlâ:
AKP’ye mesafeli…
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CHP gençleri bir miktar yanına çekmiş…
Ancak…
Gençlerin genelde tercih ettikleri parti: HDP…
Alevi seçmen
Her 100 kişiden 5’i:
“Aleviyim” diyor…
★
“Aleviyim” diyen her 100 kişiden sadece 8’i:
“AKP’ye oy vereceğim” diyor…
★
Alevilerin büyük çoğunluğu hâlâ:
CHP’ye oy vereceğini belirtiyor…
★
HDP’yi tercih edecek Alevi seçmen oranı:
“Aleviyim” diyenlerin: % 3-4’ü…
Tehlikeli aday
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bölümde:
Tayyip Erdoğan:
% 35 ile ilk sırada…
★
Her 100 seçmenden 30’u ise:
“Oyum Kııçdaroğlu’na” diyor…
★
Ancak…
Anketin cumhurbaşkanlığı konusunda (Nedense):
Sadece…
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı varsayılmış…
★
Nuray Babacan’a göre:
Diğer adayların kıyaslamalı olarak sorulmamış olması:
Büyük bir eksiklik…
Araştırmayı yapanlar da:
Bunu kabul ediyormuş…
★
Demek ki…
Saray en çok:
Kemal Bey’in adaylığını:
“Tehlike” görüyor…
Kimin gazına gelecek?..
Erdoğan 2019’da İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini…
Bahçeli’nin gazına gelerek tekrarlattı…
Ve…
Acayip kaybetti…
★
Oysa…
Seçim tekrarlanmasaydı…
Erdoğan 13 bin oy fark nedeniyle….
İmamoğlu’nu kolayca alaşağı edebilecekti…
★
Seçim tekrarlanınca…
Ve…
Bu kez İmamoğlu HDP’li seçmenin desteğiyle oy farkını: 800 binin üzerine çıkarınca…
★
Hem İmamoğlu’nun popülaritesi arttı…
Hem de…
Erdoğan…
Siyasi hayatının en acı:
Yenilgisini aldı…
★
Erdoğan…
2023 Haziran seçimlerinden önce…
Bakalım:
Kimin gazına gelecek?..
Acayip sonuç
Anket sonuçlarına göre…
AKP’nin ve HDP’de oylarında artış gözlenirken…
Millet İttifakının…
Ve…
Küçük partilerin oylarında…
Belirgin bir:
Durağanlık var.
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Acayip!..
Zira…
Millet İttifakı ve küçük partilerin oyları:
Durağansa…
★
AKP ve HDP’nin oyları…
Nasıl oluyor da:
Artıyor?
İnanır mısınız?
Ve kararsızlar…
Hâlâ % 20…
★
Anketi yapan şirket (Sanki) müşteriye biraz iltimas geçmiş…
Çünkü…
Kararsız seçmenin büyük bölümü hâlâ: AKP’li imiş…
Asla
Her yüz kişiden 44’ü:
“AKP’ye asla oy vermem” diyor…
HDP, asla oy verilmeyeceği söylenen:
İkinci parti…
Dünün tweeti
Asena Ozkan
@asenaozkn
“Ultrason randevusu Ocak 2024’e verildi”
Sonra:
“İyi ki TOGG var” dedim, “hamdolsun”
Kıymetini bilelim
Mehmet Barlas dedi ki:
“Kılıçdaroğlu’nun para aramaya gittiği İngiltere’de pahalılık ve parasızlık yüzünden sokak ayaklanmaları had safhaya ulaşmış durumda…”.
★
Ya…
İngilizlere verilen özgürlüğün…
Yüzde onu…
Bizim halka verilirse…
★
Neyse…
Allah korusun…
★
Pazar tatiline çıkan Rahibe, ormanlık alandan geçerken:
Tecavüze uğrar…
Sonra da yerden kalkıp yürüyüşüne devam eder…
O sırada…
Karşıdan karşıya geçmek için direnen ve ısrar eden bir tavuk…
Kamyonun alında kalarak ezilir…
Rahibe kendi kendine söylenir:
“Direnmemekle iyi etmişim…”.
★
Yani canlarım…
Barlas demek istiyor ki:
“Despot rejimin:
Kıymetini bilelim…”.