Memduh Bayraktaroğlu
8 Kasım 2022

Bilgilerinize sunuyorum

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Bugün sizlerle:

Bir anket sonuçlarını: Paylaşacağım…

Haberin kaynağı:

Hürriyet Gazetesi Parlamento Büro eski Şefi Nuray Babacan…

Babacan:

Anketi, AKP’nin (Siz bunu “Saray” olarak anlayın) güvendiği bir şirkete ısmarladığına dikkat çekiyor…

Ve bir de…

Anketin henüz…

Partinin üst yönetimleriyle paylaşılmadığını belirtiyor…

Ankete göre…

Ülkenin öncelikli ilk üç sorunu olan:

Enflasyon…

Hayat pahalılığı…

Ve…

İşsizlik halen devam ediyor…

Çünkü…

Soruya muhatap olan her yüz kişiden 85’i…

“En büyük sorun ne?” diye sorulduğunda:

Bu ilk üçünü sayıyor…

Halkın hayatını etkileyen…

Dördüncü…

Ve…

Beşinci sorunlar:

Adalet…

Ve…

Eğitim sistemi…

Sorular ve cevapları…

Ayrı başlıklar halinde:

Bilgilerinize sunuyorum…

Kürt seçmen

Her 100 seçmenden 17’si kendini:

“Kürt” olarak tanımlıyor…

 

Kendini:

“Kürt” olarak tanımlayan her 100 seçmenden 63’ü:

HDP’ye oy veriyor…

AKP’ye oy veren Kürt seçmen oranı:

% 22…

Bu oran daha önce:

% 32 idi…

CHP’ye oy vereceğini söyleyen Kürt seçmen oranı ise: % 10…

Bu oran ise eskiden:

3-5 arasında değişiyordu…

Kadınlarımız

En ilginç anket sonucu:

Kadın seçmen oranı…

Zira…

Kadınların genelinin:

En çok öldürüldüğü…

En çok dövüldüğü…

En çok horlandığı son 20 yıllık süreçte…

Kadınların en çok tercih ettiği parti:

AKP…

Erkeklerimiz

Erkek seçmen ağırlığının fazla olduğu iki parti ise:

MHP ve HDP…

Biri Türk…

Diğeri ise:

Kürt milliyetçisi olduğu için mi acaba?..

Demek ki…

“Milliyetçi” dediğin…

Kodu mu:

Oturtmalı abi…

Gençlerimiz

Genç seçmen hâlâ:

AKP’ye mesafeli…

CHP gençleri bir miktar yanına çekmiş

Ancak…

Gençlerin genelde tercih ettikleri parti: HDP…

Alevi seçmen

Her 100 kişiden 5’i:

“Aleviyim” diyor…

“Aleviyim” diyen her 100 kişiden sadece 8’i:

“AKP’ye oy vereceğim” diyor…

Alevilerin büyük çoğunluğu hâlâ:

CHP’ye oy vereceğini belirtiyor…

HDP’yi tercih edecek Alevi seçmen oranı:

“Aleviyim” diyenlerin: % 3-4’ü…

Tehlikeli aday

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bölümde:

Tayyip Erdoğan:

% 35 ile ilk sırada…

Her 100 seçmenden 30’u ise:

“Oyum Kııçdaroğlu’na” diyor…

Ancak…

Anketin cumhurbaşkanlığı konusunda (Nedense):

Sadece…

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı varsayılmış

Nuray Babacan’a göre:

Diğer adayların kıyaslamalı olarak sorulmamış olması:

Büyük bir eksiklik…

Araştırmayı yapanlar da:

Bunu kabul ediyormuş…

Demek ki…

Saray en çok:

Kemal Bey’in adaylığını:

“Tehlike” görüyor…

Kimin gazına gelecek?..

Erdoğan 2019’da İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini…

Bahçeli’nin gazına gelerek tekrarlattı…

Ve…

Acayip kaybetti…

Oysa…

Seçim tekrarlanmasaydı…

Erdoğan 13 bin oy fark nedeniyle….

İmamoğlu’nu kolayca alaşağı edebilecekti…

Seçim tekrarlanınca…

Ve…

Bu kez İmamoğlu HDP’li seçmenin desteğiyle oy farkını: 800 binin üzerine çıkarınca…

Hem İmamoğlu’nun popülaritesi arttı…

Hem de…

Erdoğan…

Siyasi hayatının en acı:

Yenilgisini aldı…

Erdoğan…

2023 Haziran seçimlerinden önce…

Bakalım:

Kimin gazına gelecek?..

Acayip sonuç

Anket sonuçlarına göre…

AKP’nin ve HDP’de oylarında artış gözlenirken…

Millet İttifakının…

Ve…

Küçük partilerin oylarında…

Belirgin bir:

Durağanlık var.

Acayip!..

Zira…

Millet İttifakı ve küçük partilerin oyları:

Durağansa…

AKP ve HDP’nin oyları…

Nasıl oluyor da:

Artıyor?

İnanır mısınız?

Ve kararsızlar…

Hâlâ % 20…

Anketi yapan şirket (Sanki) müşteriye biraz iltimas geçmiş…

Çünkü…

Kararsız seçmenin büyük bölümü hâlâ: AKP’li imiş…

Asla

Her yüz kişiden 44’ü:

“AKP’ye asla oy vermem” diyor…

HDP, asla oy verilmeyeceği söylenen:

İkinci parti…

Dünün tweeti

Asena Ozkan

@asenaozkn

“Ultrason randevusu Ocak 2024’e verildi”

Sonra:

“İyi ki TOGG var” dedim, “hamdolsun”

Kıymetini bilelim

Mehmet Barlas dedi ki:

“Kılıçdaroğlu’nun para aramaya gittiği İngiltere’de pahalılık ve parasızlık yüzünden sokak ayaklanmaları had safhaya ulaşmış durumda…”.

Mehmet Barlas

Ya…

İngilizlere verilen özgürlüğün…

Yüzde onu…

Bizim halka verilirse…

Neyse…

Allah korusun…

Pazar tatiline çıkan Rahibe, ormanlık alandan geçerken:

Tecavüze uğrar…

Sonra da yerden kalkıp yürüyüşüne devam eder…

O sırada…

Karşıdan karşıya geçmek için direnen ve ısrar eden bir tavuk

Kamyonun alında kalarak ezilir…

Rahibe kendi kendine söylenir:

“Direnmemekle iyi etmişim…”.

Yani canlarım…

Barlas demek istiyor ki:

“Despot rejimin:

Kıymetini bilelim…”.

 

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Bilgilerinize sunuyorum
Memduh Bayraktaroğlu