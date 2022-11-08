Bugün sizlerle:

Bir anket sonuçlarını: Paylaşacağım…

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Haberin kaynağı:

Hürriyet Gazetesi Parlamento Büro eski Şefi Nuray Babacan…

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Babacan:

Anketi, AKP’nin (Siz bunu “Saray” olarak anlayın) güvendiği bir şirkete ısmarladığına dikkat çekiyor…

Ve bir de…

Anketin henüz…

Partinin üst yönetimleriyle paylaşılmadığını belirtiyor…

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Ankete göre…

Ülkenin öncelikli ilk üç sorunu olan:

Enflasyon…

Hayat pahalılığı…

Ve…

İşsizlik halen devam ediyor…

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Çünkü…

Soruya muhatap olan her yüz kişiden 85’i…

“En büyük sorun ne?” diye sorulduğunda:

Bu ilk üçünü sayıyor…

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Halkın hayatını etkileyen…

Dördüncü…

Ve…

Beşinci sorunlar:

Adalet…

Ve…

Eğitim sistemi…

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Sorular ve cevapları…

Ayrı başlıklar halinde:

Bilgilerinize sunuyorum…

Kürt seçmen

Her 100 seçmenden 17’si kendini:

“Kürt” olarak tanımlıyor…

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Kendini:

“Kürt” olarak tanımlayan her 100 seçmenden 63’ü:

HDP’ye oy veriyor…

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AKP’ye oy veren Kürt seçmen oranı:

% 22…

Bu oran daha önce:

% 32 idi…

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CHP’ye oy vereceğini söyleyen Kürt seçmen oranı ise: % 10…

Bu oran ise eskiden:

3-5 arasında değişiyordu…

Kadınlarımız

En ilginç anket sonucu:

Kadın seçmen oranı…

Zira…

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Kadınların genelinin:

En çok öldürüldüğü…

En çok dövüldüğü…

En çok horlandığı son 20 yıllık süreçte…

Kadınların en çok tercih ettiği parti:

AKP…

Erkeklerimiz

Erkek seçmen ağırlığının fazla olduğu iki parti ise:

MHP ve HDP…

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Biri Türk…

Diğeri ise:

Kürt milliyetçisi olduğu için mi acaba?..

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Demek ki…

“Milliyetçi” dediğin…

Kodu mu:

Oturtmalı abi…

Gençlerimiz

Genç seçmen hâlâ:

AKP’ye mesafeli…

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CHP gençleri bir miktar yanına çekmiş…

Ancak…

Gençlerin genelde tercih ettikleri parti: HDP…

Alevi seçmen

Her 100 kişiden 5’i:

“Aleviyim” diyor…

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“Aleviyim” diyen her 100 kişiden sadece 8’i:

“AKP’ye oy vereceğim” diyor…

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Alevilerin büyük çoğunluğu hâlâ:

CHP’ye oy vereceğini belirtiyor…

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HDP’yi tercih edecek Alevi seçmen oranı:

“Aleviyim” diyenlerin: % 3-4’ü…

Tehlikeli aday

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bölümde:

Tayyip Erdoğan:

% 35 ile ilk sırada…

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Her 100 seçmenden 30’u ise:

“Oyum Kııçdaroğlu’na” diyor…

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Ancak…

Anketin cumhurbaşkanlığı konusunda (Nedense):

Sadece…

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı varsayılmış…

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Nuray Babacan’a göre:

Diğer adayların kıyaslamalı olarak sorulmamış olması:

Büyük bir eksiklik…

Araştırmayı yapanlar da:

Bunu kabul ediyormuş…

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Demek ki…

Saray en çok:

Kemal Bey’in adaylığını:

“Tehlike” görüyor…

Kimin gazına gelecek?..

Erdoğan 2019’da İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini…

Bahçeli’nin gazına gelerek tekrarlattı…

Ve…

Acayip kaybetti…

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Oysa…

Seçim tekrarlanmasaydı…

Erdoğan 13 bin oy fark nedeniyle….

İmamoğlu’nu kolayca alaşağı edebilecekti…

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Seçim tekrarlanınca…

Ve…

Bu kez İmamoğlu HDP’li seçmenin desteğiyle oy farkını: 800 binin üzerine çıkarınca…

★

Hem İmamoğlu’nun popülaritesi arttı…

Hem de…

Erdoğan…

Siyasi hayatının en acı:

Yenilgisini aldı…

★

Erdoğan…

2023 Haziran seçimlerinden önce…

Bakalım:

Kimin gazına gelecek?..

Acayip sonuç

Anket sonuçlarına göre…

AKP’nin ve HDP’de oylarında artış gözlenirken…

Millet İttifakının…

Ve…

Küçük partilerin oylarında…

Belirgin bir:

Durağanlık var.

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Acayip!..

Zira…

Millet İttifakı ve küçük partilerin oyları:

Durağansa…

★

AKP ve HDP’nin oyları…

Nasıl oluyor da:

Artıyor?

İnanır mısınız?

Ve kararsızlar…

Hâlâ % 20…

★

Anketi yapan şirket (Sanki) müşteriye biraz iltimas geçmiş…

Çünkü…

Kararsız seçmenin büyük bölümü hâlâ: AKP’li imiş…

Asla

Her yüz kişiden 44’ü:

“AKP’ye asla oy vermem” diyor…

HDP, asla oy verilmeyeceği söylenen:

İkinci parti…

Dünün tweeti

Asena Ozkan

@asenaozkn

“Ultrason randevusu Ocak 2024’e verildi”

Sonra:

“İyi ki TOGG var” dedim, “hamdolsun”

Kıymetini bilelim

Mehmet Barlas dedi ki:

“Kılıçdaroğlu’nun para aramaya gittiği İngiltere’de pahalılık ve parasızlık yüzünden sokak ayaklanmaları had safhaya ulaşmış durumda…”.

★

Ya…

İngilizlere verilen özgürlüğün…

Yüzde onu…

Bizim halka verilirse…

★

Neyse…

Allah korusun…

★

Pazar tatiline çıkan Rahibe, ormanlık alandan geçerken:

Tecavüze uğrar…

Sonra da yerden kalkıp yürüyüşüne devam eder…

O sırada…

Karşıdan karşıya geçmek için direnen ve ısrar eden bir tavuk…

Kamyonun alında kalarak ezilir…

Rahibe kendi kendine söylenir:

“Direnmemekle iyi etmişim…”.

★

Yani canlarım…

Barlas demek istiyor ki:

“Despot rejimin:

Kıymetini bilelim…”.