Beşiktaş’ta yüzler gülüyor: 15 hafta sonra üst üste kazandı!

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda dün akşam Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli ile kazanmayı sürdürüyor.

15. haftaya kadar hem Süper Lig, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oldukça kötü bir performans sergileyen siyah beyazlılarda, Sergen Yalçın istifa etmiş, yerine de U19 teknik direktörü Önder Karaveli gelmişti. Ligde aldığı sonuçların ardından, kupada tur atlayan ve Süper Kupa’yı da kazanan Karaveli ile sezon sonuna kadar sözleşme yapılmıştı.

Karaveli, daha geldiği ilk maçta Kayserispor’u 4-2 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verirken, ligin ilk 15 haftasında 6 galibiyet alabilen Beşiktaş’ı biraz toparladı ve son 7 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 puan toplayan tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı 1-0’la eledi ve Süper Kupa’da da Antalyaspor’u penaltılarla yenerek kupayı kazandı. Böylece Önder Karaveli, Beşiktaş ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu kısa periyoda bir de kupa sığdırmayı başardı.

Siyah beyazlılar ayrıca, Karagümrük galibiyetiyle bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanırken, Gaziantep maçıyla beraber, 18 maç sonra iki maçı üst üste gol yemeden tamamladı.

SON İKİ MAÇTIR OYUN KÖTÜ, PUAN İYİ

Önder Karaveli başarılı bir grafik çizse de, son iki maçta Beşiktaş’ın sahaya yansıttığı oyunun iyi olduğunu söylemek zor.

Geçen hafta 10 eksiği bulunan Gaziantep karşısında, oyun olarak kötü bir görüntü ortaya koyan siyah beyazlılar, pozisyona giremediği mücadelede uzaktan bir şut sonrası boşa çıkan topta Batshuayi’nin attığı golle maçı kazanmıştı.

Dün akşam, Karagümrük karşısında da ilk yarı neredeyse pozisyona giremeyen siyah beyazlılar, duran topta kazanılan penaltıdan golü buldu. 1-0’dan sonra sadece ikinci yarının 15 dakikalık bölümünde kontra ataktan pozisyonlara girebilen Beşiktaş, son 20-25 dakikayı da, adeta kendi sahasında mahkum oynadı ve rakibin gününde olmamasından faydalanarak 3 puanı almasını bildi.

Teknik direktör Önder Karaveli de maç sonunda bu durumun farkında olduğunu onaylarcasına, 23. haftadan sonra verilecek milli arada Ümraniye’de özel program dahilinde çalışacaklarını açıkladı.

ELEŞTİRİLEN BATSHUAYİ’DEN 15 PUANA DOĞRUDAN KATKI

Beşiktaş’ta hiç şüphesiz bu sezonun en çok eleştirilen futbolcuların başında santrfor Michy Batshuayi geliyor.

Çok büyük sükse ile Chelsea’den kiralanan Batshuayi, attığı gollerden çok, yüzde yüze yakın denilebilecek gol pozisyonlarını harcamasıyla taraftarların güvenini ve sevgisini giderek kaybetmeye başladı. Hatta, devre arasında mutlaka santrfor transferi isteyenlerin sayısı da az değil.

Belçikalı golcü Beşiktaş’ta toplam 25 maça çıkarken 9 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Aslında bu rakamlar son 4 sezona bakıldığında Batshuayi’nin en yüksek istatistikleri olarak göze çarpıyor. Bonservisi Chelsea’de olmasına rağmen, sürekli kiralanan Batshuayi, geçen sezonu 18 maçta 2 gol 2 asistle tamamlarken, bir önceki sezonu da 25 maçta 8 gol 3 asistle noktalamıştı. 2018-2019’da da şimdiki istatistiğine, sezonun tamamında yani 36 maçta 9 gol 4 asistle ulaşmış.

Çok gol kaçırsa da, Batshuayi’nin 1-0 alınan son iki maçta 6 puan kazandırması önemli bir gelişme. Ayrıca Antalyaspor maçında skoru 2-2’ye getiren golü atan, 3 golün de asistini yapan Batshuayi, Kayserispor maçında da 3-2 öne geçiren golü atıp 4. golün de asistini yaparak takıma 6 puan daha kazandırdı. Belçikalı santrfor Göztepe maçında da Ghezzal’ın attığı galibiyet golünün asistini yaparak toplamda 15 puana doğrudan katkı yapmış oldu.

(DHA)