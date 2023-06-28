Belki de en çok ona yakışacak

Fenerbahçe’nin son iki şampiyonluğunda teknik kadrodaydı. 3 Temmuz sürecini yaşadı. 2013-14’te kazanılan şampiyonluk sonrasında çıkan Ersun Yanal krizi sonrası ligin başlamasına 2 hafta kala kendini Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak buldu.

Şampiyon kadroya Diego dışında transfer yapılmamıştı. Rize deplasmanı sonrasında kurşunlanan Fenerbahçe otobüsünün ön koltuğunda oturuyordu. Takımın bu travmayı atlatabilmesi için elinden geleni yaptı ancak Fenerbahçe sezonu liderin 3 puan gerisinde ikinci bitirince kendisine teşekkür edildi…

Kaderin işine bakın ki; kendisinden sonra takımın başına gelen Vitor Pereira’nın ikinci Fenerbahçe macerasında bıraktığı enkazı temizlemek de ona kalmıştı. Para pul konuşmadan, hiçbir koşul sunmadan takımın başına geçti. Kadroya yapılan tek takviye, kiralıktan dönen Ozan Tufan’dı. İlk 20 haftada liderin 17 puan gerisinde kalmış Fenerbahçe’ye 18 maçta 41 puan kazandırdı, ligi ikinci bitirdi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 41 gol atıp 13 gol yedi.

Sezon bitiminde yine kendisine teşekkür edildi. Duygusal bir törende kendisi için hazırlanmış özel tabloyu aldı, köşesine çekildi. Kimsenin ardından konuşmadı, kimseye sataşmadı. Koltuğu devrettiği Jorge Jesus da şampiyonluk hedefine ulaşamadı.

Ve şimdi, Fenerbahçe’de üçüncü İsmail Kartal dönemi başlıyor. Çok iyi bildiği Samandıra’da, canından çok sevdiği Fenerbahçe’nin 9 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamaya çalışacak. Şöyle bir geçmişte yaşadıklarına bakınca belki de olası bir şampiyonluk en çok İsmail Kartal’a yakışacak.