Başımız ağrıyor

Hırvatistan karşısına umutlu çıkmıştık. Ancak elindeki malzemeyi bir türlü doğru kullanmayı beceremeyen Kuntz yüzünden yine sahadan boynumuz eğik ayrıldık. Aslında Kuntz’un üçlü savunma inadından vazgeçip dörtlü kurguya dönmesi saha hakimiyetimizi arttırdı. Kanatlar daha doğru ve hızlı işlemeye başladı. Cengiz sağdan, Kerem soldan özgüvenli bindirmeler yaptılar. Enes’in ileri uçtaki baskısı etkiliydi. Bu baskı 11. dakikada Kerem’i gole yaklaştırdı. Sonra korner ve ofsayt derken bir golümüz iptal oldu.

Her şeyi doğru yaptığımızı düşündüğümüz ilk 20 dakikada bitiricilikteki başarısızlığımız ve Ferdi’nin defansta verdiği açıklar sonunda Kovacic’in ayağından golü kalemizde gördük. 1-0 sonrası bizim için daha zordu. Hırvatistan resmen topu bize verip hata yapmamızı bekledi. Biz de bu beklentiye fazlasıyla karşılık verdik. İlk devrenin son anlarında yaptığımız zincirleme hataların finalinde Kovacic durumu 2-0’a getirdi.

Hakan’ın sakatlığı sonrası yaratıcı oyuncu eksikliği ortadayken Arda yerine İsmail’i almak Kuntz’a olan inancımıza bir darbe daha vurdu. A Milli Takım’ın oyuncu kalitesi isim isim bakıldığında üst düzey olduğuna göre sahada işler iyi gitmiyorsa bu işin kaybedeni sensin Stefan Kuntz! Sahadaki eksikleri, yanlışları gördükçe Abdülkerim gibi bizimde başımıza ağılar giriyor.