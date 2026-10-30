Birikimini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırıyor. Getiri hesabında vade, stopaj ve net kazanç önemli rol oynuyor.

Bankaların açıkladığı faiz oranları brüt getiri üzerinden ifade edilebiliyor. Vergi kesintisi sonrasında elde edilecek net tutar farklılaşabiliyor.

VADE SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mevduatın kaç gün vadeli açıldığı, toplam kazancı etkiliyor. Vade bitmeden para çekilmesi halinde faiz kaybı yaşanabilen ürünler bulunuyor.

YENİ MÜŞTERİ KAMPANYALARINA DİKKAT

Bazı bankalar yeni müşterilere veya belirli tutardaki birikimlere özel oranlar sunabiliyor. Kampanyaların süresi ve şartları incelenmeli.

GÜVENCE SINIRINI ARAŞTIRIN

Bankadaki mevduatın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki güvencesi ve limitleri kontrol edilmeli.

NET GETİRİYİ KARŞILAŞTIRIN

Birikimini değerlendirmek isteyenler yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, stopaj ve vade sonundaki net tutara bakmalı.