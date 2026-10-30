Bankaların açıkladığı faiz oranları brüt getiri üzerinden ifade edilebiliyor. Vergi kesintisi sonrasında elde edilecek net tutar farklılaşabiliyor.
VADE SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ?
Mevduatın kaç gün vadeli açıldığı, toplam kazancı etkiliyor. Vade bitmeden para çekilmesi halinde faiz kaybı yaşanabilen ürünler bulunuyor.
YENİ MÜŞTERİ KAMPANYALARINA DİKKAT
Bazı bankalar yeni müşterilere veya belirli tutardaki birikimlere özel oranlar sunabiliyor. Kampanyaların süresi ve şartları incelenmeli.
GÜVENCE SINIRINI ARAŞTIRIN
Bankadaki mevduatın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki güvencesi ve limitleri kontrol edilmeli.
NET GETİRİYİ KARŞILAŞTIRIN
Birikimini değerlendirmek isteyenler yalnızca ilan edilen faiz oranına değil, stopaj ve vade sonundaki net tutara bakmalı.