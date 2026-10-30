Yakınını kaybeden vatandaşlar, vefat eden kişinin banka hesabındaki paranın nasıl alınacağını merak ediyor. Mirasçılık belgesi, vergi işlemleri ve bankanın istediği belgeler süreçte önem taşıyor.

Vefat eden kişinin banka mevduatı, diğer mal varlığı ve hakları gibi mirasın parçası olabiliyor. Mirasçıların payları hukuki miras kurallarına göre belirleniyor.

VERASET İLAMI GEREKLİ OLABİLİR

Bankalar, hesaptaki paranın kime ve hangi oranlarda ödeneceğini belirlemek için mirasçılık belgesi isteyebiliyor.

VERGİ İŞLEMLERİ TAMAMLANMALI

Veraset ve intikal vergisine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bankanın ödeme için istediği vergi belgeleri işlem türüne göre değişebiliyor.

TEK MİRASÇI BÜTÜN PARAYI ÇEKEBİLİR Mİ?

Birden fazla mirasçı varsa diğer hak sahiplerinin payları da dikkate alınmalı. Bir kişinin diğer mirasçıların paylarını izinsiz alması hukuki uyuşmazlığa neden olabilir.

BANKAYA BAŞVURMADAN ÖNCE BELGELERİ HAZIRLAYIN

Mirasçılık belgesi, kimlik ve bankanın talep ettiği diğer evraklar hazırlanmalı. Hesapta bulunan borç veya bloke gibi kayıtlar da ayrıca incelenmeli.



