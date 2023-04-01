Bahçeli bu seçimlerde Erdoğan için oy istemeyebilir

Az sonra sizlerle paylaşacağım tahminimde yanılabilirim…

Nihayet…

Hakkında öngörüde bulunacağım kişi politikacı…

Kim mi?..

Devlet Bahçeli…

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Canlarım…

Ben bu seçimlerde Bahçeli’nin MHP’yi meclis dışında tutmak istediği kanaatindeyim…

Tıpkı:

2002 seçimleri öncesinde yaptığı gibi…

★

Bahçeli 2002’de ülkeyi erken seçime götürürken de…

Partisiyle birlikte…

1999 seçimlerinde parlamentoya giren diğer partilerin hepsinin:

Barajın altında kalacağını…

1999 seçimlerinde barajın altında kalan CHP ile…

1999 seçimlerinde henüz olmayan AKP’nin seçimi kazanacaklarını tahmin ediyordu…

★

Nitekim düşündüğü gibi oldu…

Genel Başkanı olduğu MHP dahil, diğer 4 partinin üçü de (DSP-SP-ANAP ve DYP):

Barajın altında kaldı…

Meclis iki partiden oluştu…

★

Bahçeli bu defa da MHP’nin meclis dışında kalması için her şeyi yapıyor…

%7 barajına takılacağını…

Ve…

AKP ile ittifak yapmış olsa bile…

Barajı aşamayınca milletvekili çıkaramayacağını bildiği halde…

Ortağıyla ortak liste yapmayı kabul etmedi…

★

En iyimser kamuoyu araştırma şirketi anketleri bile MHP’nin tahmini oy tavanını % 5 olarak buluyor…

Yani:

Barajın altında…

★

Bu arada çok itiraz göreceğini sandığım bir tahminimi daha söyleyeyim…

Tekrarlanan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde…

MHP Teşkilâtlarının…

AKP adayı Yıldırım’a oy vermelerini istemeyen Bahçeli…

Bu sefer de Erdoğan için oy istemeyeceği gibi…

Seçime birkaç gün kala:

Sinan Oğan için oy isteyebilir…

Bu genç adamı kendisine:

“Halef” yapabilir…

★

Bahçeli; Erdoğan seçilemeyince…

Milletvekili de olamayacağı için…

AKP’nin seçimlerden sonra:

Paramparça olacağını da öngörüyor…

★

Kurulacak hükümete ise en çok bir yıl vade biçiyor…

Yani…

14 Mayıs’tan en geç bir yıl sonra (En azından parlamento seçimlerinin) erken seçim yapılacağını…

Ve o seçimlerde…

AKP’nin de Erdoğan’ın da olmayacağını tahmin ediyor…

Yapılacak seçimlerde kendi genel başkanlığında değil…

Sinan Oğan’ın genel başkanlığında…

1999 seçimlerinden bile daha çok oy alabileceği inancında…

★

Bana bunları düşündüren ne?..

Bir diğer yazımda anlatayım…

Sezgilerim söylüyor

Canlarım, hatırlayın lütfen…

Erdoğan…

Aday gösterilinceye kadar…

Bir kere bile:

“CB adayıyım” demedi…

★

Bahçeli ise ısrarla…

Ve hemen her ay en az iki kere:

“Adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi…

★

Çünkü Devlet Bey…

Erdoğan’ın:

Tekrarlanan…

Ve…

Büyük yenilgi aldığı İstanbul seçimlerinden sonra…

Bir kez daha ve…

2019’dan çok daha büyük bir seçim yenilgisi almasını…

CB adayı olduğu ve kaybettiği için…

Milletvekili de olamayacağını hesaplıyor…

★

Yani…

Bahçeli, Erdoğan’ın hatalarının ceremesini çekmemek için bu defa…

Erdoğan’ın başkalarına yaptığını ona yapacak…

Erdoğan’ı günah keçisi ilân edecek…

★

Dediğim gibi:

Yanılabilirim…

Ancak:

Sezgilerim böyle söylüyor…

Gereği yerine geldi

Abdülkadir Selvi, bir TV kanalında Erdoğan’a sordu:

“Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?..”.

Erdoğan gülümseyerek Selvi’ye baktı:

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” dedi…

Sonra bakışlarını Ahmet Hakan’a çevirdi:

“Bak Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor…”.

★

Ve canlarım…

Selvi gereğini yerine getirdi…

★

Erdoğan iki gece önce…

Akşener’i şöyle tehdit etti:

“Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan, konuşurken buna göre konuş, beni kendinle uğraştırma…”.

★

Ve…

Birileri:

Gereğini yerine getirdi…

İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı…

★

Sözümün özü canlarım:

Tayyip Bey’in:

“Gereğini yerine getiren tetikçisi…”.

Çok boldur…

Sorumlu

Evvelki gün, HÜDAPAR’lı bir kişinin…

Bir Youtube kanalına:

“Biz cihada hazırız. Biz bu dini, bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir? Akşener kimdir? Bunlar hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle hepsinin kafalarını keseceğiz” dediğini yazmıştım…

★

O kişi dün savcılığa götürüldü…

İfadesi alındıktan sonra:

Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı…

★

Bu vahşi kişi, bir yurttaşımızın kafasını keserse…

Sorumlusu belli:

Bu ilkel yaratığı serbest bırakanlar…

Temennim:

CHP, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla…

AK Parti eski Milletvekili Galip Ensarioğlu’na adaylık teklifi yapıldı.

İki kez görüşülen Ensarioğlu:

Teklifi reddetmedi…

Süre istedi…

★

Galip Ensarioğlu’nun CHP’den aday olması…

Bölge halkı için değerli…

Millet İttifakı için de değerli…

★

Ensarioğlu’nun bu teklifi kabul etmesini:

Temenni ederim…

Fıkra bu kadar

Anayasa’nın 101. maddesinin 2. fıkrası çok açık bir biçimde:

“Bir kimse üst üste en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” diyor…

★

YSK Başkanı ise…

Erdoğan’ın 3. kez CB seçilmek için adaylık başvurusunun kabul gerekçesinde…

Bu maddeyi de saydı…

★

Fıkra bu kadar…

Aklına şaşarım…

45 gün sonra…

Demokrasi tarihimizde ilk kez…

Anayasa’yı…

YSK üyeleriyle birlikte ihlal eden bir adayın da yarıştığı seçimde:

Oy kullanacağız…

★

Buna kader diyenin:

Aklına şaşarım…

Allah akıl fikir versin

Gazetede şöyle bir haber okudum:

“İzmir’de CHP’nin aday adaylarından 2’si örgütte hoşnutsuzluk yarattı…

Behçet Uz Hastanesi eski başhekimi olan ve 2015’te AKP’den aday adayı olan Tanju Çelik ve AKP’den istifa edip CHP’ye geçen iş insanı İlker Alkız’ın aday adaylığına örgüt tepkili ve sıcak bakmıyor.

“İzmir gibi yerde bile kendi partilimiz kalmadı mı aday adayı olarak? Bunlar aday gösterilirlerse örgütü nasıl çalıştıracağız” diyen ilçe başkanları var…

★

Ne bu tahammülsüzlük be arkadaş?..

Aday adaylığına bile kazan kaldıranların demokratlıkları böyle mi oluyor?..

★

El ele vereceklerine…

Birbirleriyle kavga etmeyi tercih ediyorlar herhalde…

Allah akıl fikir versin…