Az kesilme çok futbol

Futbol temaslı bir takım oyunu. Kulüpler takım olgusunu, hakemlerimiz futbolun temaslı olduğunu unuttular.

Her sezon yeniden bir takım kurmaya çalışıyor yetmiyor ara transferde de oyuncu alıyorlar. Bu futbolcu topluluğu takım olana kadar zaten sezon bitiyor. Sonra yeniden transfer yeni oluşum bunda da tercih üst düzey oyuncu transfer edip bireysel yeteneklerle hemen başarı peşindeler. Sezonluk başarı gelse de kalıcı olamıyor. Bireysellikten medet umanlar çalışmayı da unutuyor.

Yıldız oyuncuyu koruyalım mantığını hemen çözen yeni transferler bir iki hafta içinde bizim futbol iklimimize uyum sağlıyor. Zeki oyuncular hakemi hemen çözüyor, formalarına da güvenerek en küçük temasta yere atlayıp dövünmeye başlıyor.

Hakemlerimiz kuralları bilseler de futbolun ruhunu bilmeyince sürekli düdük çalınca oyun bir türlü tempo bulamıyor, hız kazanamıyor. Çözüm için basketboldaki gibi kronometre tutup oyunun sonlarına eklemek süreyi uzatsa da oyunun akıcılığa katkı sağlamıyor. VAR sisteminin de getirdiği duraklamalarda eklendiğinde bu kadar çok kesilme ile futbol çekiciliğini kaybediyor.