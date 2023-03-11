Avrupa’da istikrar şart

Avrupa kupalarında mart ayını gören 3 takımımız bizlere bu hafta deplasmanda galibiyet sevinci yaşatamadı. Yaz saati uygulaması inadından, Avrupa maçlarımızın ilk yarısı başka gün ikinci yarısı başka günde oynanmaya devam ediyor. Bu, çok şey beklediğimiz Avrupa maçlarımız için bir handikap olmuyor mu, ilgi ve desteği azaltmıyor mu?

Şampiyonlar Ligi’ne 2 takımla gitmek ve Avrupa kupalarına katılan takım sayımızı arttırmak istiyorsak bu turu takımlarımız evlerindeki maçta geçmeliler. Evine beraberlikle dönen Başakşehir’ın işi biraz daha kolay. Sevilla 2 farklı yenilmesine karşın final hayalini devam ettirmek için Fenerbahçe turu geçmek zorunda ve takımın bu gücü var. Bu sene sezonu erken açan Sivasspor ligde zorlansa da üst üste üç yıldır Avrupa’da ve hocası Rıza Çalımbay’la uluslararası eleme maçlarının tecrübeli takımı haline geliyor.

UEFA ülke katsayı sıralaması son 5 yıl alınan puanlar baz alınarak oluşuyor. Bu sezon şimdiden 11.200 puan topladık ve 12. sıraya kadar yükseldik. Hedefimiz ilk 10 arasında yer almak. Bu hedefe ulaşırsak 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne yine iki takımla katılabiliriz. Önümüzdeki Sırbistan ve Avusturya’nın kupalarda takımı kalmadı. Burada önemli nokta Avrupa mücadelesinde istikrarsız yıllar geçirmemiz.