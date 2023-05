ATA ve Millet İttifakı’na çağrımdır!

Arkanızda ABD yok, biliyoruz!

Vatanın bütünlüğü milletin birliği için canınızı verirsiniz, hiç şüphem yok!

En önemlisi de ikinizin de BOP’ta görevi yok!

İkiniz de uzun yıllardır BOP’ta görevli olan AKP ile mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz.

Siz dâhil tüm muhalefet, 28 Mayıs’ta kazanmak istiyor.

Her iki ittifakın tabanının birbiriyle farkı yok.

İç içe geçmiş ve birbirinden ayrışmış yapılarsınız.

Hepinizin kökü Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk’a dayanıyor!

Zafer Partisi Genel Başkanı’nın Ümit Özdağ’ın açıkladığı şartlar ile Millet İttifakı’nın açıkladığı parlamenter rejim aynı şeydir.

ATA İttifakı’nın şartları ile Millet İttifakı’nın mutabakat metni arasında bir çelişki yok.

Hele hele her iki ittifakın tabanı arasında hiçbir çelişki yok.

Esas meseleye gelelim.

28 Mayıs’ta ne yapacağız?

Atatürk Cumhuriyeti ve ilkeleri yaşasın istiyorsanız her iki aday arasında bir karar vermelisiniz.

Bir yanda BOP eşbaşkanlığı bir yanda arkasında ABD’nin olmadığı AT ve Millet İttifakı var.

Bir yanda anayasadan Türklüğü kaldırmak ve federasyon için 1921 anayasasını öne çıkaran AKP bir yanda ise anayasanın değiştirilemez maddelerini ve parlamenter rejimi savunan yani 1924 anayasasını savunan ATA ve Millet İttifakı var.

Eğer her iki ittifak 28 Mayıs’ta birlikte seçime gitmezse her iki ittifakı oluşturan partiler yok olacaktır.

Erdoğan seçimi kazandıktan sonra yapacağını açıkladığı anayasa ile gelecek yeni rejimde, Cumhuriyet ve kurucu değerler olmadığı gibi savunan partiler de olmayacaktır.

Ya da Müdafaa-i Hukuk ruhunda birleşin ve milli değerlerimizi baş tacı yapın!

Ben her iki ittifakın da bu vebal altında kalmak isteyeceğini düşünmüyorum.

İçişleri Bakanı Soylu’nun “28 Mayıs’ta sonucu hep birlikte alacağız ve 29 Mayıs’ta da Ayasofya’da sabah namazı ile birlikte ‘Durmak yol yola devam’ diyeceğiz” açıklamasına yönelik şunları dediğinizi duyar gibiyim.

Biz de 29 Mayıs sabahı Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’de olacağız.

Ardından TBMM’ye oradan da Çankaya Köşkü’ne, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyeceğiz!