‘Aslan’ Avrupa’da Belhanda ile turladı! Play-off turundaki rakip Rangers!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split’i konuk eden Galatasaray, maç boyunca üstün bir oyun sergilediği karşılaşmayı Belhanda ve Babel’in golleriyle 2-0 kazandı. Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda, oyuna girdiği 71. dakikadan itibaren hücuma kattığı hareketlilikle takımının tur atlamasında büyük rol oynadı. Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi de Rangers oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Hajduk Split’i ağırladı.

Hırvat ekibi karşısında etkili bir futbol sergileyen ancak bir türlü aradığı golü bulamayan sarı kırmızılılar, 71’de oyuna giren Faslı yıldızı Younes Belhanda ile maçın kaderini değiştirdi. Saha içinde yaratıcı oyuncu eksikliğini hisseden Galatasaray, Belhanda’nın oyuna girmesiyle üst üste net pozisyonlar yakalarken, 77. dakikada Emre Taşdemir’in asistinde Belhanda ile golü buldu.

Galatasaray’da günün başarılı isimlerinden savunma oyuncusu Marcao, 86. dakikada bu kez hücumda sahneye çıktı ve Ryan Babel’in atığı golün asistini yaparak skorun 2-0’a gelmesini sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip play-off’a yükselen taraf oldu.

Temsilcimiz play-off turunda, Hollanda ekibi Williem II’yi 4-0 mağlup eden İskoç takımı Rangers ile eşleşti. Karşılaşma 1 Ekim 2020 tarihinde deplasmanda oynanacak.

Sarı kırmızılılar ilk eleme maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’yü 3-1’lik skorla eleyerek bir üst tura yükselmişti.