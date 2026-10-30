Emeklilik için eksik günü bulunan erkek sigortalılar askerlik borçlanmasının avantajlarını araştırıyor. Özellikle ilk sigorta girişinden önce yapılan askerlik, bazı çalışanlar için başlangıç tarihini etkileyebiliyor.

Erkek sigortalılar, askerlikte geçirdikleri ve mevzuata uygun olan süreleri borçlanabiliyor. Böylece emeklilik için gereken prim günlerinin tamamlanmasına katkı sağlanabiliyor.

SİGORTA BAŞLANGICINDAN ÖNCE ASKERLİK YAPANLAR

Askerlik süresi ilk sigorta girişinden önceyse borçlanılan gün kadar sigorta başlangıcının geriye çekilmesi söz konusu olabiliyor. Bu durum bazı kişilerde emeklilik şartlarını değiştirebiliyor.

2026 BORÇLANMA TUTARI NE KADAR?

2026 yılında en düşük günlük borçlanma tutarı 495,45 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar 540 günlük askerlik süresi için 267 bin 543 TL'ye karşılık geliyor.

HER BORÇLANMA ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAMIYOR

Askerlik borçlanması her sigortalının emeklilik yaşını düşürmüyor. İlk işe giriş tarihi, askerlik dönemi ve sigortalılık statüsü birlikte değerlendiriliyor.

ÖNCE AVANTAJ HESABI YAPTIRIN

Ödenecek tutarın emeklilikte sağlayacağı avantaj karşılaştırılmalı. SGK hizmet dökümü üzerinden kişisel hesaplama yapılmadan ödeme kararı verilmemeli.