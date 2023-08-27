Asıl felaket boş vermişlik

İnanılmaz, akıl almaz, şaşkınlık yaratan ama aslında işin içindeyseniz beklenen bir durum bu değil mi? Trabzonspor’un derbi niteliğindeki maçta Rize’den üst üste golleri yemesi… Antalya’yı ite kaka geçtin. Galatasaray önünde neredeyse topu görmedin ve şimdi de Rizespor…

Trabzonspor, düşük maliyetle zirve kovalayacak bir takım yaratmak isterken görünen o ki güçbela orta sıralarda olacak bir oyuncu grubu belirledi kendine. Bunda Bjelica’nın payı büyük. Takımın kalitesi, kalitesi düşük oyuncularla düşüyor. Kaliteli ayakları da onlara uyuyor. Uğurcan kafasını maça veremedi. Umut’un gol kralı olduğuna artık kendisi inanır mı? Kariyerinde sakatlık görmeyen Visca’nın Trabzon’da iyice dibi görmesine ne demeli? Bardhi asist yaptı ama bu ilk 11 çıkması için yeter mi?

Bjelica’yı tek suçlu ilan edemeyiz tabii. Yönetim de kendini hesaba çekmeli.

Bu maçtan puanı çıkarabilir hatta kazanabilirdi Trabzonspor ama bu, sorunların üzerini örtemezdi. Kenar yönetiminden futbolcusuna, yönetiminden taraftarına bir boş vermişlik var Trabzonspor’da. Asıl felaket olan da bu.

Rizespor hak ettiği sonucu aldı. Zeqiri çok iyiydi. Benhur doğru koşuları yaptı. Kompakt oynadılar. Disiplinden kopmadılar. Tebrikler.