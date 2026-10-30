Yatırım amacıyla arsa satın alan vatandaşlar, ilerleyen yıllarda satış yapmayı planlıyor. Taşınmazın elde tutulma süresi, edinim şekli ve satış kazancı vergilendirme açısından önem taşıyor.

Gerçek kişilerin satın aldıkları gayrimenkulleri elden çıkarmasında elde tutma süresi vergi hesabını etkiliyor. Edinim tarihinin belgelenmesi gerekiyor.

BEŞ YIL AYRINTISINA DİKKAT

Gerçek kişilerin bedel karşılığında edindikleri taşınmazları iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satmalarında, değer artışı kazancı yönünden genel olarak istisna söz konusu olabiliyor. Ticari faaliyet niteliğindeki işlemler farklı değerlendiriliyor.

SATIŞ BEDELİ DOĞRU GÖSTERİLMELİ

Tapuda gerçek satış bedelinin beyan edilmesi gerekiyor. Gerçek bedelin altında gösterilmesi vergi ve harç yönünden sorun doğurabilir.

ALIŞ VE SATIŞ BELGELERİNİ SAKLAYIN

Arsanın satın alma bedeli, masraflar ve satış belgeleri olası vergi hesaplamalarında önem taşıyor. Vatandaşların tüm belgeleri muhafaza etmesi gerekiyor.

SATIŞ ÖNCESİ VERGİ HESABI YAPTIRIN

Taşınmazın edinim şekli, elde tutma süresi ve satışın ticari faaliyet sayılıp sayılmadığı birlikte incelenmeli. Gerekirse mali müşavirden destek alınmalı.



