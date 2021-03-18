Andımız Türk ırkçılığını değil Türkiye ulusçuluğunu anlatır; bir ırkı değil bir ulusu ifade eder…

Bütün gelişmiş demokrasilerde:

Ulus/millet olma anlayışı çok yücedir…

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Amerika, çeşitli etnik kökenlerden oluşan “ulus devlet” olduğu…

Ulus devlet olarak kalabildiği için:

Çok güçlü…

Çok başarılı…

Çok zengin…

Çok demokrat…

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Keza Japonya…

Keza tüm AB ülkeleri…

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Bütün gelişmiş demokrasilerde:

Dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun halklar; “ulus” olmanın erdemine inanarak kardeşçe yaşarlar…

Yanlış olan “ulus” olmak değil; “ırkçılık” yapmaktır…

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Uluslar, başka ulusların değerlerine saygılı olmayı bilirler…

Irklar ise kendilerinden başka tüm ırkları ve ulusları aşağı görürler…

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Türkiye’yi yöneten siyasi iktidar sahipleri “ulus” olmanın değerini halen anlayamadıkları için:

Andımızın okunmasını yasaklattılar…

Oysa…

“Andımız” Türk ırkçılığını değil…

Türkiye ulusçuluğunu anlatır…

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Andımızdaki “Türk” bir ırkı değil…

Bir ulusu ifade eder…

BUGÜN 18 MART 2021…

Bundan 106 yıl önce bütün dünya şunu gördü…

Şunu öğrendi:

Yeni Türkler saldıran değil; savunan…

Ama…

Canı pahasına savunan…

Büyük bir ulustur…

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Hem vatanlarını savunan Türk Mehmetçiklerinin…

Hem de…

Kendi inançları için savaştıklarına inanan İngiliz ve Anzakların ruhları şad olsun…

ANDIMIZI MUHALEFET PARTİLERİ Mİ YASAKLATTI?..

Sahi ya…

Andımızın okullarda okutulmasını yasaklayan irade hangi irade?..

Muhalif irade mi?..

Yoksa muktedir irade mi?..

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Lütfen “ama Danıştay…” diye bahane ileri sürülmesin…

ÜLKEYE VE ULUSA İHANET VE HAKARET…

Günümüz dünyasında…

Bir devletin “ulus olma” hakkının…

Sıradan bir yönetmelikle iptal edilmesi…

Silah sesini duymadan depara kalkmak gibidir…

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Bu güzel ülkeye…

Bu ülkenin güzel insanlarına ihanettir…

Bu güzel ülkeye…

Bu ülkenin güzel insanlarına hakarettir…

O DA TÜRKİYE’YE KARŞI TAVIR ALMAYI SEÇTİ…

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kendisinden öncekilerin hepsinden daha çok değer verdi Türkiye’ye…

Hatta…

S-400 konusunda kişisel risk alıp Türkiye’nin yanında durdu…

Ama…

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Konu demokrasi olunca…

Konu hukuk olunca…

Konu insan hakları olunca…

Stoltenberg bakın ne dedi:

“Türkiye’deki demokratik haklara ilişkin ciddi görüş ayrılıklarımız ve bazı sorunlar var…”.

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Bu demektir ki…

NATO bundan sonra Türkiye’ye karşı…

ABD’nin…

Yani demokrasinin…

Yani hukukun…

Yani insan haklarının yanında yer alacak…

BEKTAŞÎ VE SOFU…

Bir sofu ile Bektaşî bir başka şehri görmek üzere bir kervana katıldılar…

Sofu ikindi vakti, namaz kılacağını söyledi…

Bektaşî:

“Geç kalırsan kervanı kaçırırsın, en iyisi mi sadece farzı kıl” dedi…

Sofu, Bektaşî’nin sözünü dinledi…

Kervan o gece bir yerde konakladı…

Ertesi sabah sofu Bektaşî’ye sitem etti.

“Dün bana sünneti kıldırmadın, gece rüyama peygamber efendimiz girdi…”.

Bektaşî adamın sözünü ağzına tıkadı:

“Daha ne istiyorsun?.. Farzı da bırak, rüyana bu defa Allah-ü Teala girsin…”.

AKİF BEKİ’Yİ ALKIŞLIYORUM…

Karar Gazetesi ve yazar kadrosu “muhafazakâr” mı?..

Evet ama…

Onların muhafazakârlığı…

“Tutuculuk” olarak değil…

“İnanılan değerlerin korunması, muhafaza edilmesi” olarak anlaşılmalı…

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Sözü Akif Beki’nin, dünkü KARAR’da “Kutsal olan imam mı din mi?” başlığı altında yayımlanan yazısına getirecek ve…

Modern muhafazakâr demokrat bir yazarın laikliği anlatışındaki ustalığından dolayı Akif Beki’yi alkışlayacağım…

BİR GÜN BİZİM SEÇMENLERİMİZ DE DOĞRU TERCİH YAPAR

İsrail’de hayat çoktan normale döndü…

İnsanlar aynen pandemi öncesi dönemde olduğu gibi kalabalıklar halinde eğleniyorlar…

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83 milyon nüfuslu bir ülkeyiz…

10.5 milyon doz aşı geldi…

Onunla da sadece 5 milyon yurttaşımız aşılandı…

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Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize (Yani geleceğimizi…).

Salgın belasına karşı henüz koruma sağlamış değiliz…

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İnşallah bir gün…

Dünyalar güzeli bu ülke ve ulus da…

İşini bilen…

Halkının geleceğini doğru planlayan siyasetçileri seçer de…

Huzura ereriz…

BIRAKIN BU TARTIŞMAYI DA İŞİNİZE BAKIN…

Arkadaşlar…

Lütfen şu din üzerinden…

İnanç üzerinden…

Cennet, cehennem üzerinden tartışmayı bırakın…

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Bütün din kitapları bile “Her koyun kendi bacağından asılır” demiyor mu?..

Din hukukunda bile suçun ve cezanın şahsilik ilkesi yok mu yahu?..