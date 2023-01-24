ANALİZ

Anayasa ihlaline göz yummak, suça ortak olmaktır; bu kabul edilemez

Sokaktaki en bilgisiz kişi bile artık biliyor ki Erdoğan bu Anayasa’ya göre yeniden aday olamaz.

Çünkü bizzat kendilerinin hazırladığı “tek adamlık” sistemine göre bir kişi üst üste en fazla iki kere aday olabilir.

Erdoğan iki kere aday oldu.

Önümüzdeki seçimde üçünü kez aday olacağını açıkladı ama bu Anayasa’ya göre olanaksız.

Ama Erdoğan sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor.

Daha önce de yazdığım gibi muhtemelen YSK’dan aykırı bir karar gelmeyeceğine inanıyor.

Bu nedenle de “Aday olamazsın” sözleriyle adeta alay ederek “Bunlar cahil” diyebiliyor.

Ancak burada bana göre önemli olan muhalefetin tuhaf tavrı.

Açık bir Anayasa ihlaline “Nasıl olsa sonuç alamayız” mantığı ile ses çıkarmamak, bir anlamda suça ortak olmak anlamına gelmez mi?

Bugün “Sonuç alamayız” ya da “Adamı mağdur duruma düşürmeyelim” diyerek Anayasa ihlaline göz yumulması, gelecekte bu kez “Bir kereden bir şey olmaz, bu bizim işimize yarıyor” mantığı ile Anayasa ihlallerine götürür yeni iktidarı.

Bu konuda aklımda pek çok soru var.

Ama bunları düzenlemeye fırsat kalmadan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün dün sosyal medyada hayli ilgi gören soruları düştü önüme.

Belki biraz tembellik olacak ama zaten aklımdaki soruları Vecdet Öz’ün kaleminden sizlere de aktarayım:

1. Yeni kanunun devreye girecek olduğu “6 Nisan sonrası bir seçim tarihini asla kabul etmeyiz” dediniz, şimdi ise 14 Mayıs olabilir diyorsunuz! Pekala, ne değişti?

2. 18 Haziran’da yapılacak bir seçimin erkene alınması için tek gerekçenin Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olabilme teşebbüsü olduğunu bile bile neden itiraz etmiyorsunuz?

3. Mağdur etmeyelim saçmalığı içinde kanun ve kuralları hiçe sayarak asla aday olamayacak birinin önünü açmak hangi meşru anlayışla bağdaşır?

4. RTE ve avenesine her gün sert muhalefet yapıyor ve üst perdeden konuşuyorsunuz, artık mağdur etmeyelim diye aynı mantıkla sessiz mi kalacaksınız?

5. Kanun ve kural tanımaz bir zihniyetten ülkeyi kurtarmak isterken benzer bir şekilde meşru olmayan bir yolu çözüm olarak gören bir siyasi ittifaka ülke teslim edilebilir mi?

6. “Ne yaparsak yapalım YSK talimatları uygular ve RTE’yi kanunsuz bir şekilde aday yapar” diyerek ülkenin felaketine neden olacak bu olasılığa boyun eğip yapılan hukuksuzluğu sineye mi çekeceksiniz?

7. Atatürk yaşasaydı bu durum karşısında ne yapardı dersiniz?

8. Milli iradeye, Anayasa’ya, Cumhuriyet’e baş kaldırmış ve iktidarda kalabilmek için her şeyi göze almış biri karşısında sine-i millete dönmeyi düşünüyor musunuz?

9. Muhalefet yaparken dik konuşuyorsunuz lakin RTE’nin hepinizi küçümseyici ve alaycı bir tavır içinde keyfi ve kanun dışı seçim dayatması karşısında neden dik durmuyorsunuz?

10. Geçmişte Recep Tayyip Erdoğan’ın yasağını kaldırtarak başbakan olmasının ve Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday göstererek cumhurbaşkanı olmasının önünü açmıştınız, aynı gaflet içinde üçüncü kez tekrar açmayı mı düşünüyorsunuz?

Benim ekleyecek başka sorum yok.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Kılıçdaroğlu dünkü soruma cevap vermiş

Seçimlere doğru giderken Erdoğan birden “Seçimleri 14 Mayıs’ta yapmaya karar verdim” dedi.

Üstelik şu ana kadar bir uzlaşma çağrısı bile yapmadı, “10 martta seçim kararı alacağım” dedi.

Muhalefetin buna sessiz biçimde boyun eğmesine şaşırdığımı belirten bir yazı yazmıştım dünkü köşemde.

CHP Genel Başkanı, pazar günü sanki benim soruma cevap verir gibi konuşmuş.

Tabii o soruyu soran sadece ben değilim, ama denk gelmiş.

Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşmuş.

Şöyle demiş: “Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu’na. O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine 4 tane oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim 3’ü doğru 1’i yanlış. Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan’ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok.”

Bu düşünceyi anlamam mümkün değil.

Sonuçta açık bir Anayasa ihlali var.

Bu da ağır suç teşkil ediyor.

Muhalefet eğer bile bile anayasanın ihlal edilmesine göz yumarsa, daha sonra hukuktan demokrasiden söz etmesi mümkün olur mu?

Bilemiyorum artık, nereye varmak istiyorlar.

CANIMI SIKAN ŞEYLER

TÜGVA olunca polisin gıkı çıkamıyor

Taksim alanı sanki iktidarın namusu gibi korunuyor yıllardır.

AKP’li olmayan tek kişi bile 10 yılı aşkın süredir Taksim’de bir protesto eylemi yapamıyor.

Yapmaya kalkanlar İstiklal Caddesi’nde kıstırılıp ya kıyasıya dövülüyor ya su ve gaza bulanıyor.

Buna karşı eğer AKP’li iseler her türlü eyleme ve gösteriye izin var.

Muhalefete karşı acımasız bir şahinlik gösteren İstanbul Valisi ve Emniyeti, karşılarında AKP’lileri görünce süt dökmüş kediye dönüveriyor.

İşte son örneğini hafta sonunda yaşadık.

AKP’nin bir tür “paramiliter” gençlik örgütü gibi çalışan TÜRGEV isimli teşkilatı İsveç’i protesto etmek amacıyla Taksim alanının doldurdu.

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.

Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan TÜGVA üyeleri ‘tekbir getirip’, sloganlar atarak İsveç Konsolosluğu’na yürüdü.

Ancak bu eyleme hiç müdahale edilmedi.

Buna çifte standart demeye bile dilim varmıyor.

Bİ SORALIM BAKALIM

İsveç olaylarında Putin’in parmağı var mı?

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayına tepkiler dinmiyor.

Burada önemli olan böyle saçma sapan bir eylemin neden yapıldığı?

Nedenini belki anlamak mümkün, aşırı sağcı bir manyağın hezeyanı olarak değerlendirilebilir.

Ancak arkasında da birileri olabilir.

Ve tabii en önemlisi bundan kimin ne kadar kazançlı çıktığı konusu var.

Elbette Erdoğan ve AKP iktidarının bundan kazançlı çıktığını söylemek mümkün.

Sonuçta seçime gidilirken sanki tüm dış güçler harekete geçmiş ve deliler gibi saldırıyor algısı yaratmada bu olay çok anlamlı.

Kısa bir süre önce yaşanan Erdoğan maketinin asılması olayı da benzer bir tepki yarattı Türkiye’de.

Ancak bana göre iş bu kadar basit değil.

Daha derin ilişkiler olması mümkün.

Örneğin Rusya, NATO içinde nifak çıkarmak için çok yoğun çaba harcıyor.

Ukrayna’da yaşanan savaş, aslında NATO-Rusya savaşı.

Putin, NATO’ya karşı elinden geleni yapıyor.

Tam bu sırada NATO’da arıza çıkarmaya ve İsveç’e parmak sallayarak “Seni aldırmam NATO’ya” diyen bir AKP iktidarı var.

Putin bu kozu oynayarak İsveç’in veto edilmesini sağlamak için bu tür operasyonları yaptırıyor olabilir.

Tabii bir de İsveç muhalefeti var.

Onlar da NATO’ya girme kararından son derece rahatsız ve Türkiye’nin veto etmesini sağlamak için olabildiğince tahrik eylemi yaptırıyor olabilir.

OKURDAN MESAJ

0850’li telefonların tümünü engellemek mümkün

Geçen hafta neredeyse saat başı telefonumuzu çaldıran 0850’li numaraların artık bıktırdığını anlatan bir yazı yazmıştım.

Tam bilgi sahibi olmadığım için gelen numarayı engellemenin pek işe yaramadığını belirtmiştim.

Çünkü arayan telefon 0850 ile başlıyor ama arkasından gelen diğer numaralar farklı.

Bu nedenle binlerce numarayı engellemek gerektiğini sanıyordum.

Meğer öyle değilmiş.

Bir okurum istenmeyen tüm numara gruplarının engellenebileceğini anlatmış mesajında.

Şöyle diyor: Merhaba, akıllı telefonlarda istenilen numara grubunu ve/veya mesajı engellemek mümkün. Arama engelleme kısmında seçenekler vardır. Aşağıdaki gibi açılan pencereden öneki seçip 0850 yazarsanız tümünü engellersiniz. Özel olarak aranmak istediğiniz bir numara olursa onu beyaz listeye atmanız yeterli. Mesaj engelleme kısmına numara girebilirsiniz. Ayrıca anahtar kelime girip o kelime içeren mesaj engellenebilir. Bunlardan ayrı telefona yükleyeceğiniz 3. parti uygulama ile sizde kayıtlı olmasa bile arayanın kimliğini görebilirsiniz. Bu uygulamalar spam ve dolandırıcı aramalarını otomatik engeller.