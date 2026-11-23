Geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından altın piyasasında yeni haftayla birlikte yukarı yönlü hareket başladı. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 5.862,69 liraya, çeyrek altın 10 bin 165 liraya çıktı. Piyasaların odağında ABD’de 25 Kasım’da açıklanacak enflasyon verisi var.

AA- Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibine girdi. Günün ilk saatlerinde gram altın 5.862,69 TL, çeyrek altın 10.165 TL, yarım altın ise 20.317 TL seviyesinde işlem gördü. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.608,46 dolara yükseldi.

Altın piyasasındaki toparlanmada ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflama etkili oldu. Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında vereceği faiz kararına ve 25 Kasım'da açıklanması beklenen enflasyon verilerine çevrildi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? 23 KASIM 2026

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz hafta yaşanan kayıpların ardından gelen toparlanma, yatırımcıların dikkatini yeniden altın piyasasına çevirdi.

23 Kasım Pazartesi sabahı paylaşılan verilere göre gram altının satış fiyatı 5.862,69 TL oldu. Ancak Kapalıçarşı, kuyumcu ve bankalardaki fiyatlar; alış-satış makası ve işlem koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, fiziki altına yatırım yapan vatandaşların da gündeminde. Özellikle çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları yakından takip ediliyor.

23 Kasım 2026 Pazartesi günü paylaşılan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Altın türü Satış fiyatı Gram altın 5.862,69 TL Çeyrek altın 10.165,00 TL Yarım altın 20.317,00 TL Tam altın 39.369,70 TL Cumhuriyet altını 40.511,00 TL Gremse altın 98.726,16 TL Ons altın 3.608,46 dolar

Fiziki altın alımında kuyumcular arasındaki fiyat farklılıkları, işlem maliyetleri ve alış-satış makası nedeniyle güncel fiyatların karşılaştırılması önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Uluslararası piyasalarda altının değer kazanmasında ABD dolarındaki zayıflama ve tahvil getirilerindeki gerileme öne çıktı.

Dolar endeksinin 19 ayın zirvesinden geri çekilmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirebiliyor. ABD tahvil getirilerindeki düşüş de faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.

Buna karşın son yükselişin kalıcı bir trend değişikliğine işaret edip etmediği henüz netlik kazanmış değil. Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ALTINDA GÖZLER 25 KASIM'DA! FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Altın piyasasının yönünü etkileyebilecek önemli gelişmelerden biri, 25 Kasım Çarşamba günü ABD'de açıklanması beklenen kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi olacak.

Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan PCE verisi, aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentiler üzerinde etkili olabilir.

Reuters'ın aktardığı CME FedWatch verilerine göre piyasalar, 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 93,5 olasılık veriyor. Daha yüksek oranlı bir faiz artışı beklentisinin ise gerilediği belirtiliyor.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD tahvil getirileri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturarak altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Beklentilerin altında kalacak bir veri ise altındaki toparlanmayı destekleyebilir.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından gelen yükseliş, altın piyasasında toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak bu hareketin yeni ve kalıcı bir yükseliş trendinin başlangıcı olup olmadığı henüz belli değil.

Önümüzdeki günlerde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, dolar endeksi ve tahvil getirileri altının yönünü belirleyen başlıca göstergeler arasında yer alacak.

Türkiye'de gram, çeyrek ve yarım altının fiyatlarında ise uluslararası piyasalardaki ons altın hareketinin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de etkili olacak.