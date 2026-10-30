Düğün hazırlığı yapanlar, altın borcu bulunanlar ve birikimini altınla değerlendirenler fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Alım satım makası ve ürün türü toplam maliyeti değiştirebiliyor.

Düğün hazırlığı yapanlar, altın borcu bulunanlar ve birikimini altınla değerlendirenler fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Alım satım makası ve ürün türü toplam maliyeti değiştirebiliyor.

ALTININ HER TÜRÜ AYNI FİYATTAN SATILMIYOR

Gram altın, çeyrek altın ve bilezik gibi ürünlerin fiyatları farklılık gösterebiliyor. İşçilik maliyetleri de alış ve satış arasında fark oluşturabiliyor.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE BÜTÇE PLANI

Takı alışverişine çıkmadan önce ihtiyaç duyulan ürünlerin belirlenmesi ve farklı satıcıların fiyatlarının karşılaştırılması önemli.

ALTIN BORCUNU HESAPLARKEN DİKKAT

Altın borcunun hangi tür ve ağırlık üzerinden verildiği netleştirilmeli. Gram altın borcu ile belirli ayarda takı borcu aynı hesaplamaya tabi olmayabilir.

ALIŞ VE SATIŞ FİYATI ARASINDAKİ FARK

Vatandaşların yalnızca ekranda görülen satış fiyatına bakmaması gerekiyor. İşlem yapılacak kuyumcunun alış ve satış fiyatları birlikte incelenmeli.

GÜNCEL FİYATLARI KONTROL EDİN

Altın fiyatları gün içinde değişebiliyor. Alım veya satım kararı öncesinde güncel piyasa verilerini karşılaştırmak gerekiyor.