Almanya’da üretici enflasyonu tüm zamanların en yükseğinde

Almanya’nın üretici enflasyonunda 1949 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Tüketici enflasyonu ise son 30 yılın en yükseğinde.

Avrupa yüksek enerji fiyatlarının getirdiği fiyat artışlarıyla baş etmeye çalışıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından bugün açıklanan verilere göre aralık ayında üretici fiyatları endeksi önceki aya göre yüzde 5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 arttı.

Rapora göre üretici fiyatlarındaki artışın ana sebebi enerji fiyatlarındaki artış oldu.

Dün açıklanan tüketici enflasyonu da aralık ayında yıllık yüzde 5,3’e çıkarak 1992’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya’da enerji fiyatları Aralık 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,0, Kasım 2021’e göre yüzde 15,7 arttı. Enerji fiyatlarındaki yüksek artışın temel nedeni, Aralık 2020’ye göre yüzde 121,9 olan doğal gaz fiyatları oldu. Elektrik fiyatları ise bir yılda yüzde 74,3 arttı.

Enerjiyi dikkate almayan genel endeks, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Bu artışlara da metaller, hammaddeler, gübre ve odun gibi ara mallardaki fiyat artışları sebep oldu. Gübre kereste gibi malzemelerin fiyatları önceki aya göre yüzde 65’e yakın zamlandı.

Yağ, kahve ve et gibi ürünlerdeki yıllık fiyat artışları da dikkat çekti.

EURO’NUN PATRONU: ENFLASYON DÜŞECEK

Euro’nun patronu ise geçici enflasyon tezini yineledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enflasyonun 2022’de kademeli olarak düşeceğini söyledi.

Lagarde enerji fiyatlarının sonsuza dek yükselmeyeceğini, arz zinciri sıkıntılarının da çözüleceğini belirterek enflasyondaki düşüşün 2023 ve 2024’te devam edeceğini ifade etti.

Lagarde konuşmasında Fed’e atıfta bulunarak “Fed’in yaptığı gibi hızlı tepki vermemek için nedenlerimiz var. ABD’de enflasyon daha yüksek” yorumunu yaptı.