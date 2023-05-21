Alkışı hak ettiler

Galatasaray şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Sivas engelini taraftarının olağanüstü desteğini ile geçen Okan Buruk’un öğrencileri Ankaragücü’nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Sonrasında Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupası Ali Sami Yen’e gelecek!

Galatasaray artık şampiyonluğu bırakmaz. Kerem-İcardi ikilisinin şovu, ortaya koydukları ortak kaliteyi görünce ne Ankaragücü’nün ne de Fenerbahçe’nin bu yürüyüşü engellemesi mümkün görünüyor. İcardi ve Kerem nazar boncukluk bir performans sergilerken Oliviera ve Mertens konusunun şampiyonluk kutlamalarının ardından masaya yatırılması gerekiyor.

Boey ve Torreira ikilisi ise Premier Lig kalitesinde mücadele ediyorlar. Şampiyonlar Ligi senesinde kesinlikle kadroda tutulmaları gerekiyor.

Kazımcan çok iyi mücadele ediyor ancak final pasları noktasında kendisini geliştirmeli. Okan Buruk’un elinde belli maç sayısında üst düzey fayda sağlayan sonrasında dinlenmeye geçen isimler olduğunu görüyoruz. Yeni sezonda bu durum çok iyi analiz edilmeli. Galatasaray bu sezon ortaya koyduğu futbol ve mücadeleyle şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak etti. Alkışlar Dursun Özbek ve yönetimine, Okan Buruk ve öğrencilerine, tek yürek olan Galatasaray camiası ve taraftarına…