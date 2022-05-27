Ali Koç’un oyu ne olacak?

Kimse önemsemiyor, belli ki herkes alıştı özerk federasyonlara başkan atanmasına ama yazayım. TFF tarihinin belki de en önemli seçimi 16 Haziran’da; yabancı sınırı, yayıncı krizi, kurullar, hakem operasyonları askıda. Aday çıkmasını bırakın adaylığı düşünmek için bile siyasetten izin arıyor futbol ailesinin bireyleri. Kanıksandı bu süreç. Ama bir umut ışığı da yok değil.

Ali Koç, katıldığı, aslında başlı başına bir yazı konusu olan tartışmalı bir programda, eski başkan Nihat Özdemir’in devletle iş yaptığı için yönlendirilmeye müsait olduğunu söyledi, yeni adayın yumuşak karnının olmaması gerektiğini vurguladı.

Sayın Koç, Deli Dumrul değil tabii ama bu sözleri söyleyecek kadar da cesaretli… Konuşulan isimlerin borcu harcı vardır yoktur bilemem ama şunu biliyoruz ki bir yerlerden icazet bekliyorlar.

Acaba Ali Koç, tarif ettiği gibi bir aday çıkmazsa TFF seçimini boykot eder ya da en azından çekimser oy verir mi? Cevabı bekleyip göreceğiz…