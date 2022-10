Akşener’den Erdoğan’a yolsuzluk çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir Meclise getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım.” dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, çekilen çilelerin ve zorluklarla geçen günlerin artık sonuna gelindiğini, bu bezirgan saltanatına “dur” diyecekleri güne bir hafta daha yaklaştıklarını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yolsuzluk ve rüşvete” ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bay kriz; rüşveti, yolsuzluğu, yoksulluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman? İktidarının 20. yılı biterken. Bay kriz, bundan 20 yıl önce iktidara gelirken ‘3Y’nin, yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz.’ demişti. Hatta sonraki yıllarda da bunu başardıklarını iddia etmişti. Bu arkadaşımız, 20 yıl sonra bugün aslında ‘Başaramadık, Türkiye’de yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar var.’ diyor. Yani aslında bu sözler, bir vaat değil başarısızlığın apaçık itirafıdır. Günaydın Sayın Erdoğan, sabah şeriflerin hayrolsun, 20 yılın sonunda yaşadığın bu ilginç aydınlanma için seni yürekten kutluyorum. Evet, rüşvet, yolsuzluk, yoksulluk var ama bir şey daha var.”

Akşener, uluslararası raporlara göre Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede son 10 yılda 180 ülke arasında, 96. sıraya düştüğünü, bu duruma şaşırmadıklarını söyledi. İhale yasasını 192 kere değiştiren, “beşli çete” kavramını gündeme sokan bir zihniyetin, yolsuzlukla mücadele edemeyeceğini belirten Akşener, özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Yolsuzluğu çözeceğini söylüyorsun. Öyle mi? Buyur o zaman, hodri meydan. Yolsuzluğu çözmek bir talimatına bakar. Mesela Hazine arazilerini yağmalayanları, ihalelere fesat karıştıranları, milletin parasıyla 1 liralık mala 5 lira ödeyenleri ortaya çıkarıp hesap sorsana. Sayıştay raporlarında izini sürsen bütün failleri görürsün. Hadi bakalım, çöz de görelim. Sayın Erdoğan, elinde her türlü imkan var. Ama sen hala laf kalabalığı yapıyorsun. Senin işin, minareye kılıf dikmek değil. Senin işin, minarenin yerinde kalmasını sağlamak.”

Akşener, lafa değil, icraata baktığını, bu konuda atılacak adımlara sonuna kadar destek vereceklerini belirterek “Şimdi arkadaşlarıma talimat veriyorum. Yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi bir bir Meclis’e getireceğiz. Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Teklifimize ‘evet’ deyin, destekleyin, gelin yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim. Ama daha önce defalarca yaptığınız gibi kürsülerden atıp, iş sözü tutmaya geldiğinde yine arazi olacaksanız, olmaz. Onun için şimdiden uyarıyorum: Millete ‘Yolsuzluğu çözeceğim.’ diye vaat verip, yasa tekliflerimize ‘Hayır.’ oyu veren, yalancıdır, utanmazdır, yüzsüzdür. Hodri meydan, her hafta bir kanun teklifi vereceğiz.” diye konuştu.

“Ülkemize hem zaman hem de para kaybettirdiler”

Akşener, bir türlü durdurulamayan enflasyon canavarının hayatın her alanında herkesi boğmaya devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Çeyrek ekonomist bay kriz ile hiperaktif bakanı Doçent Doktor Nebati’nin, hararetle savundukları sözde ekonomi programı ülkemizi her geçen gün uçurumun eşiğine sürüklemeye ve enflasyonu tırmandırmaya devam ediyor. Akılla ve bilimle bağdaşmayan, yalan yanlış politikalarında ısrar edip ülkemize hem zaman hem de para kaybettirdiler. Mesela bay kriz utanmadan çıkıp diyor ki ‘Faizle nasıl mücadele edileceğini dünya aleme gösterdim.’ Yahu hangi aleme, neyi gösterdin? Senin bu sözde ekonomi modeli saçmalığından sonra kredi faizleri iki katına çıkmadı mı? Bankalar, sanayiciye verdikleri kredileri kesmedi mi? Çıkıp diyor ki ‘Bu kardeşiniz, bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, inmeye devam edecektir.’ Buyur buradan yak. Şimdiden hepimize geçmiş olsun. Çünkü Sayın Erdoğan, cümleye ne zaman ‘Bu can bu bedende, sen bu koltukta, bu kardeşiniz veya bu fakir.’ diye başlarsa biliyoruz ki her defasında, söylediğinin tam tersi oluyor. Dolayısıyla bu son açıklama sonrasında da biz biliyoruz ki her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay faizler tırmanmaya devam edecek.”

Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri süren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Meclis’in, milletin iradesine karşı yapılan büyük bir ayıba şahitlik ettiğini iddia eden Akşener, şöyle konuştu:

“Dezenformasyonla mücadele adıyla pazarlanan utanç verici sansür yasasının maddeleri maalesef birer birer geçiyor. Bu kahredici istibdat yasasına el kaldıran her bir kişiyi, vekili oldukları aziz milletimizin vicdanına havale ediyor ve buradan açıkça ilan etmek istiyorum, ne yaparsanız yapın hakikati yalanlarınızla değiştiremeyeceksiniz. Bu milleti susturamayacak, bastıramayacak, sindiremeyeceksiniz. Korkuyla, baskıyla, yasaklarla, bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz. Çünkü kaçırdığınız çok önemli bir gerçek var. O da insanımızın, ekmek kadar hürriyete de ihtiyacı olduğu gerçeği çünkü bizim tarihimiz hem hür hem de tok insanların tarihidir.”

“Türk genci her şeyin en iyisini hak etmiyor mu?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı açıklamalarını aktaran Akşener, yurt dışında yaşayan bir gencin video görüntüsünü partililere izletti. Akşener, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan, senin lüks saydığın, şımarıklık saydığın şeyler ‘süfli’ diyerek horladığın mutlu ve huzurlu bir hayata dair talepler, gençlerimizin en temel ihtiyaçları. Ayrıca tut ki lüks olsun, ne fark eder? Türk genci her şeyin en iyisini hak etmiyor mu? Koskoca Türk devletinin, kendi gencine en iyi fırsatları sağlayacak gücü yok mu? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak çıkıp, kendi gencine aşağılık dedin ya yazıklar olsun.”

Akşener, gençlere her şeye rağmen ülkeyi terk etmemeleri ve birlikte itiraz ederek mücadele etme çağrısında bulundu.

Öte yandan Akşener, konuşmasının başında partisine katılan eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’e rozetini taktı. (AA)