Akşener’den Erdoğan’a: Elini yıkayıp çıkamazsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, Gara operasyonu için “Bu operasyonun sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti devletidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Bu ne devletmiş kardeşim. Hem bunlar yapılıyor ondan sonra sorumluluk almak sıfır, yerine muhayyel bir devletin üzerine bırakılıyor. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen harekatın sorumluluğunun “devlete ait” olduğunu söylemişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında gazetecilerin, Erdoğan’ın bu ifadelerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

“DEVLET EŞİTTİR BENİM” DİYOR

* Sayın Erdoğan sorumlu benim demiş. Doğrudur başkomutanlar talimat verir, dolayısıyla başarı da başarısızlık da, inşallah baştan aşağı başarılı olur Türkiye’nin terörle ilgili her adımı, buradaki hiç kimse bunun tersini düşünmez.

* Evet sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren sayın Erdoğan’ındır, o da kendisi bunu itiraf etmiş, kabul etmiş, sorumluluğu almış, güzel bir şey.

* Sayın Erdoğan, ‘devlet eşittir benim’ diyor. İyi güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun çok fayda sağlayacak.

BUNUN BÜROKRASİSİ VAR

Akşener, İsmet Yılmaz’ın Genel Kurul konuşmasında Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

* Bunu devlet yapar, ne devletmiş kardeşim bu, hem bunlar yapılıyor ondan sonra sorumluluk almak sıfır. Geriye muhayyer bir devlet bırakılıyor, kim bu devlet?

* İşte sayın Erdoğan’ın söylediği gibi sorumluluk siyasi iradenin olduğu, siyasilerin seçilmişlerin yönettiği bir mekanizma devlet. Onun bürokrasisi var ister silahlı ister sivil bürokrata kim talimat verir?

* Seçilmiş olan o şahıslar verir, sorumluk sahipleri verir. Dolayısıyla Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması herhangi bir güvenlik bürokratının talimatıyla olmuşsa bu başka bir şey.

* İsmet Yılmaz’ın talimatıyla olmuşsa bu başka bir şey ya da Sayın Erdoğan’ın talimatıyla, oluruyla olmuşsa bu başka bir şeydir. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız.

(KAYNAK: SOZCU)