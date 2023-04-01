Akşener neden özür dileyecekmiş!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na iki kurşunun isabet aldığı haberi üzerine Meral Akşener doğal olarak açıklamalarda bulundu.

Üstelik Perşembe akşamı A haber-ATV ortak yayınında Erdoğan’ın, Akşener’e yönelik söylediği sözlerin üzerine gerçekleşmesi de herkesin olaya şüphe ve kaygıyla bakmasına neden oldu.

Akşener hem sosyal medyada hem de İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” dedi.

Eski bir İçişleri bakanı olarak da partisinin kurşunlandığını ekledi.

Her şeyden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, parti üyelerine ve Millet İttifakı’na geçmiş olsun diyorum…

Öğleden sonra da İçişleri Bakanı Soylu’dan, saldırı failinin yakalandığını açıklaması geldi.

“Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.” dedi.

Akşener’e hitaben en ilginç ve manidar açıklama ise CNN Türk’teki, Akıl Çemberi programında Abdülkadir Selvi’den geldi.

Akşener’den yaptığı açıklamalardan dolayı Erdoğan’dan özür dilemesini bekliyorum dedi!

Akşener gerek kendi başına gelen saldırıları gerekse Türkiye’deki şiddetin meşrulaştırılmasının gerekçelerini kendi dilinin döndüğü şekilde doğru bir şekilde ifade etti.

Yarın bir gün özür dile kampanyası yapılırsa şaşmayın!

AKP seçimi kaybedeceğini görecek kadar tecrübeye ve devletin tüm organlarının bilgilerine sahiptir.

Geçmiş seçimlerden dersini almış ve ona göre bir yol haritası çizdiği anlaşılıyor.

Muhalefet de aynı şekilde dersini almış ve Millet İttifakı olarak kazanmaya hazır oldukları ve kazanacakları görülüyor.

Ancak muhalefet, 7 Haziran-1 Kasım seçimlerini yeniden analiz etmelidir.

Hatırlanacağı üzere AKP tek başına iktidar olamadı ve bir yandan olaylar başladı bir yandan da muhalefete hükümet kurma şansı vermedi.

1 Kasım’da da tekrar tek başına iktidar olmasına yetecek zamanı elde etti.

HDP’ye o tarihte değil de neden 6 yıl sonra 2021’de kapatma davası açıldığı da yaklaşan seçim önce daha anlamlı hale gelmektedir.

AKP, kaybetmemek ya da kaybedeceği seçimi nasıl tersine çevirebilirimin çalışmasını yürütüyor.

Çünkü BOP’un İran ayağı başlamadan görevi bitmez.