Kasım ayıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni artışlar bekleniyor. 1 Kasım'dan itibaren benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL; 3 Kasım'dan itibaren ise LPG'ye yaklaşık 9 TL zam yapılması öngörülüyor. İşte zam öncesi üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. 1 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulamaya alınan üç aşamalı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış takviminde ikinci aşamaya geçiliyor. Ağustos ve ekim aylarında yapılan düzenlemelerin ardından kasım ayında yeni vergi artışlarının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Planlanan takvim kapsamında 1 Kasım itibarıyla benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL tutarında ÖTV artışı yapılması öngörülüyor. Hafta sonuna denk gelen tarih nedeniyle zamların pazar günü mü yoksa yeni haftanın ilk iş gününde mi pompa fiyatlarına yansıtılacağı henüz netleşmedi. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, artışların hafta başında tabelalara yansıması bekleniyor.

BENZİN 80 TL'Yİ, MOTORİN 100 TL'Yİ AŞACAK

26 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan mevcut pompa fiyatları dikkate alındığında, kasım ayının başında beklenen artışların ardından akaryakıt fiyatlarında yeni seviyeler görülecek.

Öngörülen zamların gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının Türkiye genelinde 100 TL sınırını, benzinin litre fiyatının ise 80 TL seviyesini aşması bekleniyor.

LPG'YE 9 TL ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıttaki zam beklentisi benzin ve motorinle sınırlı kalmıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogaz fiyatlarında da önemli bir artış gündemde.

LPG'nin litre fiyatına 3 Kasım Salı günü saat 00.01'den itibaren yaklaşık 9 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi durumunda otogaz fiyatlarının birçok şehirde 50 TL seviyesini aşacağı tahmin ediliyor. Ancak zam oranlarına ilişkin henüz yetkili mercilerden resmî bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen zamlar öncesinde, 26 Ekim 2026 itibarıyla üç büyükşehirde geçerli olan akaryakıt fiyatları şöyle:

-İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 76,30 TL, motorin 96,90 TL, LPG 41,20 TL

-İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 76,20 TL, motorin 96,70 TL, LPG 40,60 TL

-Ankara: Benzin 77,30 TL, motorin 98,00 TL, LPG 41,29 TL

-İzmir: Benzin 77,60 TL, motorin 98,30 TL, LPG 41,20 TL