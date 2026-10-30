Dededen, babadan veya başka bir aile büyüğünden kalan arsa ve tarlalar yıllarca paylaşılmadan durabiliyor. Mirasçılar, taşınmazın nasıl bölüşüleceğini ve satışın nasıl yapılacağını merak ediyor.

Bir kişinin vefat etmesiyle miras, yasal ve atanmış mirasçılara geçiyor. Ancak tapu kayıtlarının güncellenmesi için miras intikal işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

ARSA FİZİKEN BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Her arsanın hisselere ayrılarak bağımsız parseller oluşturulması mümkün olmayabiliyor. İmar durumu, asgari parsel büyüklüğü ve ilgili mevzuat bu konuda belirleyici oluyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE YAPILABİLİR?

Mirasçılar taşınmazın paylaşılması konusunda uzlaşamıyorsa ortaklığın giderilmesi davası açılması gündeme gelebiliyor. Mahkeme, taşınmazın niteliğine göre aynen taksim veya satış seçeneklerini değerlendirebiliyor.

SATIŞTAN GELEN PARA NASIL DAĞITILIYOR?

Satış gerçekleştiğinde elde edilen bedel, mülkiyet payları ve dosyadaki hukuki durum dikkate alınarak dağıtılıyor. Masraflar ve varsa öncelikli alacaklar da hesaplamayı etkileyebiliyor.

ESKİ TAPULAR MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Özellikle yıllardır işlem görmeyen aile arsalarında hissedarların kim olduğu, vefat eden maliklerin mirasçılarının belirlenmesi ve tapu kayıtlarının güncellenmesi önem taşıyor.



