Ahmet Ercan, halkı tahrik etti öyle mi?

CANIMI SIKAN ŞEYLER

20 günü aşan deprem sürecinde yaşadığımız en absürt olaylardan biri deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın gözaltına alınması oldu.

Gerekçe de çok komik.

Ahmet Ercan attığı tweetlerle “halkı tahrik etmiş, kin ve nefret saçmış.”

Ercan’ın “sakıncalı” görünün iki tweeti şöyle;

“İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş.”

“Yakınlarını yitiren genç kızlar, imam nikahı ile evlendirilerek, kim olduğu belirsiz kişilerce alınıp götürülüyor, sorun çok büyük.”

Büyük bir ihtimalle “bir duyarlı sayın muhbir” kişi, bu tweetleri CİMER’e göndermiştir.

Onlar da “Yakaladık şimdi seni Ahmet Efendi” diyerek savcılığa duyurmuştur.

Savcılık ne yapsın, emir yukarıdan geliyor, Ahmet Ercan için hemen soruşturma açmış.

Bu bilim insanı deprem bölgesinde incelemeler yaparken Elazığ’da “yakalanmış” ve polis merkezine götürülmüş.

İlk ifade poliste alındıktan sonra mahkemeye sevk edilmiş.

Hakim, Ahmet Ercan’ın halkı kin ve nefrete sürüklendiğine ikna olmuş, bu nedenle tutuksuz yargılanmasına karar vermiş.

Deprem günlerinin sözü en çok dinlenen bilim insanı “yurtdışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol” koşulu ile serbest bırakılmış.

Sanki bu bilim insanı kaçacak, inanılır gibi değil.

Ama burası AKP Türkiye’si.

Kendi deyimleriyle “yeni Türkiye” olduğu için bunlar çok normal.

Övgün Ahmet Ercan jeofizik alanında Türkiye’nin yetiştirdiği nadir bilim insanlarından biri.

Attığı tweetler bizzat depremin ilk günlerinde, olay yerinden aldığı bilgi ve izlenimleri yansıtıyor.

Suç yok.

Tahrik yok.

Karalama veya hakaret yok.

Bir uyarı var.

Ama AKP iktidarı her türlü uyarıdan rahatsız olduğu ve en önemlisi Prof. Dr. Ercan, “kendilerinden olmadığı” için anında eyleme geçiyor.

Yıldırmak, korkutmak, sindirmek için elinden geleni yapıyor.

Ahmet Ercan’ın tweetlerinde bir tahrik, kin ve nefret unsuru yok.

Ancak korkunç depremin ilk günlerinde hiçbir varlık gösteremeyen, deprem konusunda gerek insan gücü gerek bilgi ve birikim gerek araç ve teçhizat açısından en güçlü kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni devreye sokmayan, devletin gücünü sahada gösteremeyen iktidar mensuplarının söylemlerinin çoğu ise halkı kin ve nefrete iten, aşağılayan, ötekileştiren ifadelerle doluydu.

Deprem sabahı canı yandığı, canlarını yitirdiği ve elinden hiçbir şey gelmediği için haykıran, isyan eden insanlara “ahlaksız, şerefsiz, namussuz, adi” diyerek televizyon ekranlarından tüm ülkeye seslenenler ise halka karşı kin ve nefret saçmaktan dolayı suçlanmıyor/ suçlanamıyor.

AKP iktidarı ayıplarına bir yenisini daha ekledi.

Sorun bu kadar basit.

KAFAMI BOZAN ŞEYLER

Be ahlaksızlar, be adiler be namussuzlar