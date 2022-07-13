Ah Çelik vah Çelik

Yeni MHK açıklandı. TFF, hakemlik ve gözlemcilik sistemiyle ilgili yeni kararlar aldı. MHK üyeleri belli ki, hakemlik dışı güçlerin baskısıyla oluşturulmuş. TFF, her şeye kafa sallayacak, oluşturulan MHK’ye başkanlık yapacak birini aramış. Üç isimle görüşülmüş ancak onlar ikna edilememiş. Kimsenin kabul etmediği başkanlık görevini, daha önce 7 kez kurullarda yer alan, 4 kez başkanlık yapan, 8 Mart operasyonu sonrasında emanetçi gibi göreve gelen Sabri Çelik üstlendi. Gaziantepspor’un eski başkanı olan TFF Başkanı, Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı Aynur Aysun Akar’ı MHK yönetimine aldı. Aslında Akar’ın hakemliği de sadece yardımcı düzeyindeydi. Ancak TFFHGD’nin etkili üyesi olan Akar’ın TFF Başkanı tarafından resen seçildiği hissediliyor. Bu, Çelik’in usulen, Sayın Aynur Aysun Akar’ın da gizli başkan olduğu izlenimini veriyor futbol kamuoyuna…

Sayın Çelik’i böylesi bir kurula başkanlığa iten neden nedir? Yıllarca birlikte yürüdüğü isimlerle yollarını ayırmıştır. Mütevazı bir hayat yaşayan Sabri Çelik’in MHK başkanlığının getireceği maddi ve manevi gelirlere ihtiyacı yoktur. Acaba cumhuriyetin 100. yılında bir misyonu yerine getirip köşesine çekilmek midir niyeti!

Artık hakem atamaları yapay zeka teknolojisiyle yapılacak. 70’lerin sonlarından itibaren hakem verileri bilgisayara yüklenirdi. Birçok kişi bilgisayarı bilmediğinden ne yüklenirse onlar çıkar, herkes kabullenmek zorunda kalırdı. Bakalım hakemlerin çok bilmediği yapay zeka teknolojisiyle sınavı nasıl olacak?

Bir de her maça iki gözlemci atanması var. Gözlemcilerin biri sahada, diğeri Riva’da olacak. Öyle güveniyorlar (!) ki Riva’daki gözlemciye, maç sırasında odaya telefonla giremeyecekler ve maç boyunca kamerayla izlenecekler… Dilerim böylesi kişisel mobingi kabul eden gözlemci bulurlar.

Yabancı hakemler izleyeceğiz bu sene. Erasmus öğrenci değişim programı gibi şimdi de hakem değişim programı hayata geçiyor. FIFA listesinde 1. kategorideki ve elit kategorideki hakemlerle değişim olacakmış. Bu listede bizim 3 hakemimiz var. anlaşılıyor ki, derbilere yabancı hakemler gelecek. Bir derbiye elit, diğer derbiye 1. kategori hakemi gelirse bu eşitsizlik olmaz mı? Yabancı hakemler, VAR ekipleriyle birlikte mi gelecek? Sahadaki yabancı hakemin kararını VAR’daki Türk hakem değiştirirse ne olacak?

Bu MHK üyeleri zaman geçince hatırlanmayacak ama Türkiye’ye yabancı hakemi getiren Sabri Çelik tarihte maalesef kötü yerini alacaktır. Emanetçi ve teslimiyetçi başkan Çelik, yabancı hakem gelmesinin önünde başarıyla durmuş mezardaki hakem büyüklerinin, hakem ve hakem hocalarının Sulhi Garan’ın, Hilmi Ok’un ve diğerlerinin kemiklerini sızlatmıştır.