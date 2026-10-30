Arjanti̇n'de akıl almaz bir ölüm kayıtlara geçti. 5 yaşındaki oğlunu almak için okulun önünde bekleyen Giuliana Gomez'in kucağındaKİ küçük oğlunun başına, altında durdukları ağacın dalından kopan 1 kilo ağırlığındaki bir avokado düştü. Aldığı darbeyle kafatası kırılan küçük çocuk, annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti.

La Nacion- Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Quilmes kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. 22 Ekim'de meydana gelen olayda, 12 günlük Lucas Gómez, annesi Giuliana Gómez'in kucağındayken ağaçtan kopan bir avokadonun başına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Anne, 5 yaşındaki oğlunun Conesa Caddesi'nde bulunan 949 No'lu Anaokulu'ndan çıkmasını beklediği sırada, ağaçtan düşen yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki avokado bebeğin başına isabet etti.

BİRÇOK KEZ AMELİYATA ALINDI

Avokadonun yüksekten düşmesinin etkisiyle başından ağır darbe alan bebek, acil olarak Quilmes'teki Trinidad Sanatoryumu'na kaldırıldı. Kafatasında birden fazla kırık tespit edilen Lucas, kritik durumda hastaneye yatırıldı ve ameliyata alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 12 günlük bebek, birkaç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

AĞAÇLARIN DURUMU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Quilmes'teki 9 No'lu Savcılık Soruşturma ve Yargılama Birimi (UFIyJ) dosyaya müdahil oldu.

Başlangıçta suçla bağlantılı yaralanma kapsamında değerlendirilen soruşturmanın, bebeğin ölümünün ardından yeniden ele alındığı bildirildi.

Öte yandan bebeğin yakınları ve anaokulundaki diğer öğrencilerin aileleri, okul çevresindeki ağaçların durumuna tepki gösterdi. Daha önce de ağaçların bakımı ve oluşturduğu tehlikeler konusunda şikâyetlerde bulunulduğu öne sürüldü. Olayın ardından belediye ekiplerinin söz konusu ağacın dallarını kestiği iddia edildi.