Adeta milli maç

6Şubat’ta ülkemizin yaşadığı depremlerin üzerinden 10 gün geçtikten sonra, gözlerimizin enkazda yüreklerimizin ise depremzedelerde olduğu, milletçe büyük bir üzüntü ve yas içerisindeyken Abdullah Avcı’nın, “Pes etmekle, yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz” demecine katıldık…

Zaten Trabzonspor-Basel, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı dayanışma organizasyonuna dönüştü. Karşılaşmanın tüm hasılatının depremzedelere aktarılacak olmasından sonra maç biletlerine, Basel hatıra biletleri de eklendi. Her zaman olduğu gibi Trabzon taraftarı takımının yanındaydı bu kez yanlarına tüm takımlarımızın taraftarını da almıştı. Maçta da depremzede kentlerimizi unutmadılar. Trabzonspor kazanmak için elindeki en ideal 11’le sahadaydı. Ev sahibi olarak önde baskı ve topa sahip olma üzerine bir taktik ile oynadı. Baskıda top kazanamadığında, oyunu rakip sahaya yıkarak kelesinden uzakta oyunu tutmaya çalıştı.

En etkili gol pozisyonlarını ise Basel’in çok adamla hücuma çıktığımda hızlı hücumlarında yakaladı. Aranan gol de gelince bir anda olsa yüzlere bir tebessüm geldi. Sonuç ne olursa olsun adeta bu karşılaşma futbol severlere ağrı kesici gibi geldi…