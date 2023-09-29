Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyeleri’ne rüşvet operasyonu

Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, belediye binaları ve şüphelilerin adreslerinde aramaların sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde ve belediye binalarındaki aramaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)