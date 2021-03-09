ABD Başkanı Biden’ın köpeği Saray’ı birbirine kattı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasının ardından yanında getirdiği iki Alman Kurdu cinsi köpeğinden Major adlı köpek, Beyaz Saraydaki saldırgan davranışları nedeniyle Delawaree geri gönderildi.

ABD’de Başkan Joe Biden, 20 Ocak’taki yemin töreninin ardından Beyaz Saraya taşındı. İki köpeği Champ ve Major’ı da yanına alan Başkan Joe Biden , Alman Kurdu cinsi köpeklerden Major’u Beyaz Saraydaki saldırgan tutumu nedeniyle Chample birlikte Delawaredeki aile evine geri gönderildi. Biden kararı, Amerikan medyasının Major, Beyaz Sarayda ortalığı birbirine kattı” başlıklarıyla çıkan haberler sonrası aldığı ifade edildi.

BİDEN, MAJORI 2018 YILINDA SAHİPLENMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, 2018 yılında Major’ı Delawarede bulunan bir barınaktan sahiplenmişti. ABD medyası, Champin yaklaşık 13 yaşında olduğunu ve yaşı nedeniyle agresif olmadığını ancak 3 yaşındaki Major’ın Beyaz Sarayda agresif tavırlar sergilediğini duyurdu. Yerel medyadaki haberde, Major’ın Beyaz Saray çalışanlarını görünce zıpladığı, havladığı ve saldırdığı ifade edildi. (DHA)