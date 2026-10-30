Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartları, prim günleri ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. 7200 gün konusu özellikle küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanların gündeminde.

Bağ-Kur kapsamında çalışanların emeklilik şartları, ilk sigorta başlangıcı ve tabi oldukları mevzuata göre belirleniyor. Bu nedenle herkes için aynı prim gün sayısı geçerli değil.

7200 GÜN KONUSU NEDEN ÖNEMLİ?

SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim şartları nedeniyle bazı sigortalılar daha uzun süre prim ödemek zorunda kalabiliyor. Bağ-Kur'da 7200 gün konusu bu farkın azaltılması tartışmaları nedeniyle gündemde yer alıyor.

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Belirli şartları taşıyan sigortalılar için daha düşük prim günüyle kısmi emeklilik imkânı da bulunabiliyor. Ancak yaş ve sigorta başlangıcı koşulları ayrıca değerlendiriliyor.

PRİM BORÇLARI EMEKLİLİĞİ ETKİLİYOR

Bağ-Kur prim borçları, hizmetlerin değerlendirilmesi ve emeklilik başvurusu açısından önem taşıyor. Borç durumunun kontrol edilmesi gerekiyor.

KENDİ EMEKLİLİK TARİHİNİZİ ÖĞRENİN

Bağ-Kur'luların yalnızca prim sayısına bakarak karar vermemesi gerekiyor. SGK hizmet dökümü ve mevzuattaki geçiş hükümleri birlikte incelenmeli.