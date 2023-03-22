6 puanlık maç!

Fenerbahçe, ölüp ölüp dirildiği Alanyaspor’a karşı 1-0 geride götürdüğü maçı 3-1 kazanmasını bildi. Hakem Mete Kalkavan’ın haklı olarak verdiği 2 penaltı Fenerbahçe’nin 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Eğer penaltılar olmasaydı kesin günah keçisi hakem Mete Kalkavan olacaktı. Derbi öncesinde şiddetli itirazdan Jesus’a kırmızı kart gösterip tribüne yollayan Mete Kalkavan’ı, Alanyaspor’un yaptığı penaltılar bir nebze olsa da rahatlattı desek yeridir. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ın kaybettiği haftada altın değerinde bir 6 puan kazanmış oldu.

Oyun kötü skor güzel

Beşiktaş, İstanbulspor maçında kolay kazanamadı ama iyi bir skor aldı ve derbi öncesi moral açısından kendisini toparladı. Aboubakar’ın olağanüstü golü ve Redmond’ın skor yapması Beşiktaş taraftarlarını mutlu etti. Aboubakar’ın gelişiyle Cenk’in de performansı arttı. Beşiktaş, oyun açısından umut vermese de skor açısından bir istikrar sağladı diyebiliriz. Ama kolay görünen maçları zora sokma hastalığı da devam ediyor. Beşiktaş’ın ara transferde yaptığı hamlelerin skora olumlu yönden katkı verdiği de kesin.

Cimbom akşamdan kalma!

Galatasaray Konyaspor deplasmanında ‘Nasıl olsa kazanırız’ havasında oynayınca İstanbul’a eli boş döndü. Abdülkerim’in yine bireysel hatalarının tavan yaptığı maçta Galatasaray takımı sahada yürüdü diyebiliriz. Abdülkerim’in top sürerek defanstan çıkma aşkına ‘Kim dur diyecek?’ çok merak ediyorum. Okan Buruk’un demediği belli. Ama artık birinin bunu söylemesi lazım. Belli ki İcardi de akşamdan kalmaydı. Hafta içi gece hayatıyla gündemden düşmeyen İcardi, kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurttu. Okan Buruk’un bir an önce takımda kaybolan disiplini tekrar kazanması gerekiyor. Herkes kafasına göre oynuyor gibi bir hava var. Bu kafayla gidilirse, Galatasaray’ı sıkıntılı günler bekliyor demektir.