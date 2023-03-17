45 dakikada turu verdik

180 dakikalık periyoda baktığımızda Fenerbahçe turu geçmeyi hak etmişti. İspanya’daki maçın ilk yarısında çeyrek finali garantileyecek kadar pozisyon üretmesine rağman ikinci devredeki kötü futbol sonrasında sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, dün sabırlı bir futbol oynadı.

Skor avantajıyla sahaya çıkan Sevilla, oyunu kendi yarı alanında kabul edip topu Fenerbahçe’ye bıraktı. İspanyol ekibinin iyi alan kapatması, Fenerbahçe’nin de topun hızını bir türlü artıramaması sarı-lacivertli ekibin pozisyon bulmasını engelledi. Fenerbahçe, bir kez topa hız kazandırdı, Arda’nın tek pasla Ferdi’yi kaçırdı, pozisyon penaltıyla noktalandı. Valencia, penaltıdaki ustalığını, bir dakika sonraki karşı karşıya pozisyonda kullanamayınca ilk yarıda 2 farkı bulamadı Fenerbahçe.

Arda Güler, çok özel bir yetenek. Dünkü maçda bunu yine gösterdi. Batshuayi’nin şanssız sakatlığıyla oyuna giren King, istekliydi ama yine net bir pozisyon harcadı.

İlk kez 11’de oynayan Oosterwolde vasatın altında kaldı.

Taraftarlar, ilk yarıdaki etkinliğini ikinci devreye yansıtamadı. Sahaya atılan maddeler, oyunu soğuttu, Sevilla’nın ekmeğine yağ sürdü.

Sevilla, 180 dakikanın 45 dakikasını iyi oynayıp turu geçti. Tecrübe, böyle bir şey…