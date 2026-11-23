Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize serbestisi için kurumlar arası hazırlıkların tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli yasal düzenlemelerin Meclis’ten geçirilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Schengen Bölgesi’ndeki 29 ülkeye kısa süreli vizesiz seyahat için kalan şartların karşılanması ve AB’nin onay süreçlerini tamamlaması ve gerekli düzenlemelerin TBMM'den geçirilmesi gerekiyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir devam eden vize serbestisi süreci yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin tamamlanmasına yönelik talimatının ardından, Türkiye'nin yerine getirmesi gereken kriterler ve yapılması planlanan yasal düzenlemeler öne çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da vize serbestisi için yürütülen çalışmalar ve kalan şartlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk vatandaşlarının Avrupa'ya kısa süreli seyahatlerinde vize muafiyetinden yararlanmasını öngören süreçte, gerekli yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınması bekleniyor. Bakan Fidan, kurumlar arası hazırlıkların tamamlandığını ve sürecin ilerlemesi için Meclis aşamasının önem taşıdığını belirtti.

BAKAN FİDAN'DAN VİZE SERBESTİSİ İÇİN MECLİS MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize serbestisi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütülen kurumlar arası çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği yetkilileriyle teknik görüşmelerin de gerçekleştirildiğini aktaran Fidan, sürecin sonuçlandırılması için bazı başlıklarda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. Fidan, gerekli yasal düzenlemelerin Meclis'ten geçirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı.

VİZESİZ SEYAHAT İÇİN 6 KRİTER BEKLEMEDE

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılında başlatılan vize serbestisi diyaloğu kapsamında toplam 72 kriter belirlendi. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye, bu kriterlerin 66'sını karşılarken kalan 6 başlık üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamlanması gereken kriterler arasında terörle mücadele mevzuatı, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele ve Europol ile iş birliği gibi konular bulunuyor.

Türkiye'nin kalan kriterleri yerine getirmesinin ardından Avrupa Birliği'nin de kendi onay süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Dolayısıyla vize muafiyetinin yürürlüğe girmesi, her iki tarafın gerekli adımları tamamlamasına bağlı olacak.

VİZE MUAFİYETİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSAYACAK?

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi halinde Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne dahil ülkelerde kısa süreli seyahatlerini vize almadan gerçekleştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan, İsveç, Norveç, İsviçre, Portekiz, Polonya, Danimarka, Finlandiya, Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, İzlanda ve Lihtenştayn öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Sürecin tamamlanması durumunda Türk vatandaşlarının Avrupa'ya kısa süreli seyahatlerinde vize başvuru zorunluluğunun kaldırılması amaçlanıyor. Ancak uygulamanın başlaması için Türkiye'nin kalan kriterleri karşılaması ve AB'nin ilgili karar süreçlerini tamamlaması gerekiyor.