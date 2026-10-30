2027 yılı asgari ücret zammı için hesaplamalar sürerken, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde yüzde 30-35 arasındaki artış senaryoları gündeme geldi. Hesaplamalara göre net asgari ücretin 36 bin 498 TL ile 37 bin 901 TL arasında değişmesi, yüzde 33,7 zam senaryosunda ise 37 bin 536 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam senaryoları gündeme gelmeye başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki artış ihtimalleri dikkat çekiyor. Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 30 zam durumunda maaşın 36 bin 498 TL'ye, yüzde 35 zam yapılması halinde ise 37 bin 901 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Öne çıkan yüzde 33,7'lik zam senaryosunda ise yeni asgari ücretin 37 bin 536 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında başlayacak komisyon görüşmelerine çevrildi. Ancak konuşulan zam oranlarının henüz resmiyet kazanmadığı ve nihai rakamın komisyonun değerlendirmeleri sonucunda belirleneceği unutulmamalı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyonun görüşmelerinde ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Komisyonun görüşmeler kapsamında birden fazla toplantı gerçekleştirmesi ve aralık ayının son bölümünde kararını açıklaması bekleniyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek kararın hangi zam oranı üzerinden şekilleneceği ise merak konusu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Türkiye'de halen uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL seviyesinde bulunuyor. İşverenin ödediği toplam tutar ise prim indirimi uygulanmadığında 40 bin 874 TL'ye ulaşıyor.

2027 yılı için belirlenecek yeni ücrette yapılacak artışın yanı sıra işveren maliyetleri, enflasyon görünümü ve ekonomik hedeflerin de etkili olması bekleniyor. Özellikle çalışanların alım gücünün korunması ve işletmelerin maliyet dengesi, görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalarda yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen zam oranları gündeme geliyor. Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı artış oranlarında çalışanların maaşlarına eklenecek tutarları da ortaya koyuyor.

Hesaplamalara göre zam senaryolarında ortaya çıkan artış tutarları şöyle:

Yüzde 20 zam: 5 bin 615 TL

Yüzde 25 zam: 7 bin 019 TL

Yüzde 28,4 zam: 7 bin 973 TL

Yüzde 30 zam: 8 bin 423 TL

Yüzde 33,7 zam: 9 bin 461 TL

Yüzde 35 zam: 9 bin 826 TL

Yüzde 40 zam: 11 bin 230 TL

Bu oranlara göre yüzde 30 zam yapılması durumunda net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 35'lik artış senaryosunda ise yeni maaşın 37 bin 901 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Yüzde 40 zam ihtimalinde ise net ücret 39 bin 305 TL'ye çıkabilecek.

YÜZDE 33,7 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET 37 BİN 536 TL OLACAK

2027 asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan senaryolardan biri de yüzde 33,7'lik zam ihtimali oldu. Mevcut net ücret üzerinden bu oranda artış yapılması halinde çalışanların maaşına yaklaşık 9 bin 461 TL eklenecek.

Böylece 2027 yılında uygulanacak net asgari ücretin 37 bin 536 TL seviyesine yükselmesi gündeme gelebilecek. Ancak yüzde 33,7'lik artış henüz kesinleşmiş bir karar değil. Nihai zam oranı, aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak.

ENFLASYON RAKAMLARI 2027 ASGARİ ÜCRETİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücret görüşmelerinde en önemli başlıklardan birinin enflasyon olması bekleniyor. Yeni ücret belirlenirken gerçekleşen enflasyonun yanı sıra gelecek döneme ilişkin enflasyon tahminlerinin de değerlendirilmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle yıl sonu enflasyon rakamları, zam hesaplamaları açısından yakından takip ediliyor.

2027 yılı için yapılacak değerlendirmelerde Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahminlerinin de dikkate alınması bekleniyor. OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklanması, asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan göstergeler arasında bulunuyor. Piyasa beklentileri de yıl sonu enflasyonunun yüzde 29-30 aralığında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

OVP'deki yüzde 28,4'lük tahminin asgari ücret artışında esas alınması halinde, mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre yeni maaşın yaklaşık 36 bin 48 TL seviyesine çıkabileceği görülüyor. Ancak enflasyon oranının doğrudan zam oranı olarak uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

2027 BÜTÇESİNDE ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASI İÇİN AYRILAN TUTAR DİKKAT ÇEKTİ

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan asgari ücret vergi istisnası tutarı da yeni dönem öncesinde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Bu uygulamanın bütçeye yansıması ise her yıl ayrılan vergi istisnası tutarı üzerinden takip ediliyor.

2027 yılı bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak öngörülüyor. Bir önceki yılın bütçesinde bu tutar 1 trilyon 92 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynakta önemli bir artış dikkat çekti.

Bütçede yer alan bu tutar, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin doğrudan bir zam oranı anlamına gelmiyor. Ancak yeni dönemde ücret politikası ve vergi düzenlemeleri açısından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor. 2027 asgari ücretinin ne kadar olacağı ise aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.