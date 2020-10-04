2020’nin son Merkür retrosunda mail atarken bile aman çok dikkat edin!

MERKÜR AKREP RETROSU: 14 EKiM-3 KASIM

14 Ekim’de Akrep burcunun 11 derecesinde başlayacak Merkür retrosu, 28 Ekim’de Terazi burcunda geri seyrine devam ederken, 3 Kasım’da yeniden düz hareketine dönecek.

“Merkür geri gidiyor” kelamını yinelemekte fayda var. Bilindiği üzere retro zamanında hiçbir gezegen aslında tersine dönmüyor, yavaşlıyor ve hız kesiyor. Merkür hızlı hareket eden bir gezegen olduğu için ise 1 yılda aşağı yukarı 3-4 sefer geri harekette seyrediyor.

Bu yıl üçüncüsüyle birlikte 2020’nin son Merkür retrosunu deneyimleyeceğiz. ‘Çok şükür’ demek gerekiyor ne dersiniz? Bu sene gezegen kavuşumları, geri hareketler insanlığı salladı durdu, Mars retrosu zaten devam ediyor.

Merkür mitolojide hatiplerin tanrısı Hermes’tir. Topuklarında kanatları vardır. Tanrılarla insanlar arasındaki iletişimi sağlar. Bu yüzdendir ki yazmayı, çizmeyi, öğrenmeyi, iletişimi, fikirleri temsil eder. Bireysel olarak kendini nasıl ifade ettiğini, düşünce şeklini gösterir. Bir doğum haritasının en önemli yapı taşlarından biridir.

Akrep burcunda gerileyen bir Merkür, kiminle ne konuştuğunuza bu dönemde dikkatli olmaya davet ediyor. Karşınızdakinin görünmeyen ve gizlide kalan yönleriyle yüzleşebilirsiniz. Bastırılan her duygu birdenbire ortaya çıkabilir. Durumu idare edeyim dediğiniz her ilişkide köprüler yıkılabilir. Sırlarınıza, sakladıklarına retro dönemi boyunca dikkat edin. Merkür retrolarında söylemler, yanlış anlamalar artabilir. Maillerinize, mesajlarınıza, yazım dilinize özen gösterin. Dikkat eksikliği tavan yapacaktır. Nereye, kime mesaja attığınıza dikkat edin, yanlış yerlere gönderilen mesajlar başınıza iş açmasın.

Mesajla ayrılıp barışmayın mesela, kavga etmeyin, radikal ayrılık kararları almayın. Banka, para, pul, hesap kitap işlerinizde de aynı etkiler geçerli. Doğru adrese gidip gitmediğini iki kere kontrol edin. Reklam, tanıtım işleriniz varsa erteleyin.

Akrep vurgusu siyaseti de temsil ediyorken, dünyada ve ülkemizde liderleri, meclisi çokça konuşacağız. Doğu Akdeniz, sınırlar, askeri hareketlilik, diplomasi trafiğinin gerginleşmesi söz konusu olabilir.

Elektronik aletlerin, ev içi elektrikli cihazların bu dönem bozulması Merkür’ün olmazsa olmazıdır. Merkür retrosunda gidip yenisini almayın. Nedeni, alınan hiçbir eşyadan memnun kalmayacaksınızdır. Yeni bir işe başlamak, kontrat yapmak, evlenmek, taşınmak, kiralamak, almak, satmak işlerine girişmeyin. Kısacası imzalardan uzak durun. O beklediğiniz iş haberi gelirse de sözleşmenize, anlaşmanıza dikkat edin, gerekirse hukuksal yardım alın, danışın. Önemli adımlar atmamak, yeni projeleri hayata geçirmemek önemli.

Aşk meşk konuları, geçmiş aşklardan geri dönüşlere karşı temkinli olun. Retro dönemi eski sevgililer hoppp! karşınızda pıtırcık gibi beliriverir. Retroyla başlayan aşklar, barışılan sevgililer retro bitimi bir bakmışsınız geldiği gibi gidecektir. Durun ve düşünün. İlişki problemlerinizi de bekletin. Söylemek istedikleriniz yerini bulmayacaktır ve siz kendinizi eksik hissedeceksinizdir. Tartın duygularınızı, sonra alın önemli kararlarınızı.

Gökyüzü sert değerli okurlar. Mars retrosu devam, Ekim çok sert. Mars’ın Plüton, Satürn, Jüpiter’e karesiyle hiddetli açıları ve üzerine Akrep burcunda bir Merkür retrosu sağlığa zaten yüksek oranda vurgu yapıyor. Artık değişen hava koşullarıyla, pandemide rakamların yükselişini deneyimleyeceğiz gibi görünüyor. Sonbaharda gökyüzünün etkileşimi sadece yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları değil çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklarına azami dikkat etmemizi vurguluyor.

“Peki ne yapalım Seyran?” derseniz, yarım kalan, tamamlanmayan, toparlanmayan işlerinizi ele alın. İçsel dünyanıza dönün. Bu dönemi rahat geçirmek istiyorsanız her işi, tekrar tekrar gözden geçirin.

Mutlu Pazarlar.

MERKÜR AKREP RETROSUNUN YÜKSELEN BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Ailenizle ilgili varsa ortağınız ya da eşinizle ortak kazançlar konusunda temkinli hareket etmek gerekiyor. Bankalarla ilgili, kredi, geçmişten kalan borçlar, vergi cezası, nafaka konularında gecikmeler karşınıza çıkabilir. Kronik rahatsızlıklara, sadece bedensel değil, ruhsal sağlığınıza da özen gösterin. Spritüel terapiler, enerji çalışmaları yapmak fayda sağlayacaktır. Geçmişten gelen ilişkiler karşınıza gelebilir, şans vermeyin. İlişkilerle ilgili yeni ve ani kararlar almayın.

BOĞA: Aşk, evlilik, arkadaşlar, ortaklıklar, avukat iletişimi de dahil tüm ilişkilerde problemler ortaya çıkabilir, eski konular açılabilir. Yanlış anlamalardan kaçının. Mutsuz olan ilişkiler biterken, eski ilişkilerden geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz. Merkür retrosunda bitmiş bir ilişkiye yeniden başlamayın. Var olan ilişkilerle ilgili yeni kararlar almayın. 28 Ekim-3 Kasım arası meslek hayatı, çalışma koşulları ve hizmet aldığınız kişilerle sorunlar ortaya çıkabilir. Önemli bilgilerinizi depolayın, iş değişikliği yapmayın.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz geri gidiyor. 14-28 Ekim arası mesleğinizi ilgilendiren konularda, çalışma arkadaşlarınızla, hizmet aldığınız kişilerle yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir, iletişimsel sıkıntılar baş gösterebilir. Attığınız mesajlara, gönderdiğiniz maillere dikkat edin. İş değişikliği yapmak istiyorsanız retro bitimini beklemek uygun olacaktır, Yeni imzalardan, başlangıçlardan kaçının. Sağlık konusunda ertelediğiniz problemler nüksedebilir. Eski aşklar, ilişkilerde geri dönüşlere karşı temkinli olun, hayatınıza almayın. Var olan ilişkinizi ciddiyete taşımak için beklemek uygun olacaktır.

YENGEÇ: Aşk hayatınızla ilgili geride bıraktığınız kişilerden geri dönüşler olabilir, dikkat edin. Duygularınızı tartın. Retro zamanı yaşamınıza girmek isteyen kişiler retro bitiminde hayatınızdan gideceklerdir. O yüzden yeni bir aşka başlamak için de beklemeniz daha sağlıklı olacaktır. Çocukları olanlar için iletişimde problemler olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı sakin kalın. Riskli yatırımlardan uzak durun. Yeteneklerinizi değerlendirin. Yaratıcılığınız artacaktır. Ebeveynlerle iletişime dikkat edin, alınganlık ve kırgınlıklar yaşanabilir.

ASLAN: Aile içi konularda, eski mevzuların ve sorunların açıldığı bir dönem olabilir. Eşinizle, ebeveynlerinizle iletişime dikkat edin, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlerde bozulmalar yaşanabilir, yenisini almayın, bunun için retro bitimini bekleyin. Ev alma satma, taşınma gibi konuları erteleyin. Ev içi tadilatlar, eşya ve dekorasyon değişiklikleri için bekleyin. Ebeveyn sağlığına özen gösterin. Yakın çevrenizle arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ilgili iletişimsel sıkıntılar yaşanabilir, olayları büyütmeyin.

BAŞAK: 14-28 Ekim arasında zihniniz dağınık bir enerjiye girebilir. Yönetici gezegenininz Merkür geri gidiyorken iletişimsel sıkıntılar, yakın çevrenizle dargınlıklar ortaya çıkabilir. Yazılı, sözlü, elektronik iletişime dikkat edin. Kardeş, yakın arkadaş, akrabalarla ilgili konular gündeme gelebilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar yapmayın, bekleyin. Ticari girişimlerde yeni imza atmayın. Aracınızla ilgili bazı aksaklıklar yaşanabilir. Eski dostlarınızla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ: Merkür para evinizde geriliyor. Finansal problemlere dikkat edin. Geçmişten kalan ödenmemiş borçlar gündeme gelebilir. Ödemelerinize, nereye ne kadar harcama yaptığınıza, alacak, verecek konularına karşı temkinli olun, hesabınızı bilin. Büyük harcamalardan bu dönem kaçının. Yeni bir iş görüşmesi, anlaşma, sözleşme için imza atmayın, bekletin. Mecbursanız da yapacağınız kontratları iyice gözden geçirin. 28 Ekim -3 Kasım arası her türlü ilişkide iletişime dikkat edin.

AKREP: Merkür burcunuzda geriliyor. İlişkilerinizde yanlış anlamalar, suçlamalar söz konusu olabilir, eski konular açılabilir. Özel ilişkinizde yeni kararları askıya alın, sorunları çözmeye uğraşmayın, retro bitimini bekleyin. Yeni bir ilişkiye başlamak için de uygun zamanlar değil. Sözlü, yazılı, elektronik iletişime dikkat edin. Sağlığınız bu dönem önem taşıyor. Hem fiziksel, hem ruhsal sağlığınıza özen gösterin. Takıntılarınız ve korkularınız artabilir. Bilinçaltı çalışmaları, yoga, meditasyon, dua gibi manevi konular yönelmek size iyi gelebilir.

YAY: Kendinizi bu dönem yorgun hissedebilirsiniz. Yaşamınızda kontrol dışı bir alanda gerçekleşen Merkür retrosu korkularınızı arttırabilir. Ruhsal, fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Bazı dedikodular duyabilir, gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem yeni başlangıçlar yapmayın, fikirlerinizi herkesle paylaşmayın. Arkadaşlarınızla iletişiminizde yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar yaşanabilir, plan ve programlarınızda aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Eski dostlar ve tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK: Kariyer hayatınızda, planlarınız, sunumlarınız, organizasyon gibi konularda aksaklıklar yaşanabilir. İş hayatınızda yazışmalar, sözleşmeler, maillerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir, kime ne yazdığınıza ve nereye gönderdiğinize dikkat edin. Elektronik eşyalarda bozulmalar meydana gelebilir, yenisini almayın. Yeni imza, anlaşma ve planlarınızı retro döneminde erteleyin, bilgi hırsızlığına karşı temkinli olun. Sosyal ilişkilerde, arkadaşlarınızla iletişimde sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar ortaya

çıkabilir.

KOVA: Kariyeriniz, evliliğiniz, toplumsal statünüzle ilgili yeni kararlarınızı retro bitimine erteleyin. Otorite figürleri, üstlerinizle ilişkilerde gerginlikler, çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. İşle ilgili yapmak istediğiniz ya da beklediğiniz yeni başlangıçlar varsa erteleyin. Anlaşmaları, sözleşmeleri iyi okuyun. Ebeveynlerinizle iletişiminize dikkat edin, sorunları büyütmeyin.

BALIK: Hayatınızda bazı aksaklıklara hazır olun. Yeni eğitimlere bu dönem başlamayın. Var olan eğitimlerde, öğrencileri ilgilendiren konularda sorunlar yaşanabilir. Yurtdışı, şehir dışı konuları, ticari işlerle uğraşanlar aksaklık ve gecikmelerle karşılaşabilirler. İlişkilerde iletişimsel problemler, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkarken, davalar, mahkeme gibi süreçlerde uzamalar, ertelemeler söz konusu olabilir. Para konularında dikkatli adımlar atın. Sigorta, vergi, ödenmemiş borçlar karşınıza çıkarken, beklediğiniz para varsa gecikmeler yaşanabilir.