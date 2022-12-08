19’luk Baran genç mi değil mi?

İki senedir Arda Güler’i dilimizden düşürmüyoruz, Beşiktaş’ın 21’ini aşmamış gençlerini Avrupa’ya ihracını konuşuyoruz ya dün futbolseverler için önemsiz bir maç oynandı. Galatasaray’ın Villarreal sınavında görücüye çıkan Özgür Baran Aksaka’yı bu kez konuşur olduk.

İnce uzun fiziği, yumuşak bilek hareketleri, doğru ve isabetli paslarıyla, Okan Buruk’un dediği gibi İspanyol bir yeteneği seyreder gibiydik. Ve sayın okuyucu, bu oyuncu 19 yaşında! Ne kadar genç değil mi? Baran bu sezon Türkiye Kupası’nda iki maçta 16 dakika oynadı. Avrupa’da 50 maçı geride bırakmış 19’lukların sayısı o kadar fazla ki. Karşılaştıracağımız isimlere takılmayın ama… Dortmund’lu Bellingham 19’unda A Milli Takımda 21, A düzeyde 157 maç oynamış. Nerede 2 maç nerede 157… Barcelona’lı Gavi; kulübüyle 66, milli takımıyla 18 maç… Daha çok var ama yer kısıtlı.

Süper Lig, 21 yaş altı oyuncu oynatma açısından dünyanın en kötü 4. ligi; ilk üçteki rakiplerimiz Suudi Arabistan, Tayland ve İran! Üst ligimizdeki sürenin sadece yüzde 2.3’ü U21’lere verilmiş.

Tüm oyuncu sürelerinin Norsjaelland yüzde 74’ünü, RB Salzburg yüzde 48’ini, Anderlecht yüzde 45’ini 21 yaş altına vermiş. Tamamı, Avrupa’nın tanınmış ekipleri.

Bu kadar yaşlı bir ligden başarı ve yıldız bekliyoruz. Daha çok bekleriz.