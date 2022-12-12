18 yıldır işte bu Erdoğan’ı anlatıyorum ama…

Canlarım…

Erdoğan’ı:

Okuduğu bir şiir nedeniyle…

Halk tarafından seçildiği İBB Başkanlığından alıp…

Cezaevine göndererek:

Mağdur edenler:

Bu millete…

Bu ülkeye…

Bu Devlet’e:

Büyük kötülük ettiler…

★

Ve bu millete…

Bu ülkeye…

Bu Devlet’e kötülük eden diğer kesim ise…

Erdoğan’ı mağdur edenlerle yıllarca mücadele eden:

Millî Görüş ekibi…

★

Yani canlarım…

İktidarı ele geçirmek isteyen…

Bunun yolunun ise…

En azından bir süre:

Atatürk ilke ve inkılaplarıyla…

Laiklik ilkesiyle uzlaşmaktan geçtiğini bilen:

Siyasal İslâmcı Millî Görüş önderleri…

★

Bu uyanık ve strateji bilen ekip…

Erdoğan’ın:

Karizmasından…

Ve…

Mağduriyetinden istifade etmek…

Ve böylece:

İktidara gelmek için…

Onu genel başkan yaptı…

★

Erdoğan’ın siyasette başarılı olmak için ilkeye ihtiyacı yoktu…

Aksine…

Onun için ilkeli olmak:

İktidara giden yolu kesen kara çalılardı…

Devasa dağlardı…

★

“Demokrasi benim için tramvaydır, varmak istediğim durakta inerim…” sözü…

“Gerekirse (İktidara gelmek için) papaz elbisesi bile giyerim” dediği…

★

Yıllarca:

Aşağıladığı…

Hakaret ettiği…

“Filistinli Müslümanların katilleri” diye suçladığı Küresel Yahudi Cemaati’nden:

“Yahudi cesaret ödülü” aldığı…

★

Yıllarını verdiği:

“Millî görüş gömleğimi çıkardım” açıklamasıyla…

Kendisini siyasette önemli mevkilere getiren Necmettin Erbakan’ı:

Terk ettiği:

★

Küresel finans dünyasının en büyüğü George Soros’la görüşebilmek…

Onunla…

Aynı masada görüntülenebilmek için:

Partisinin…

Ya da bazı çevrelerin:

Lobi faaliyetleri yürütmesini istediği:

Biliniyor…

★

Peki…

Bütün bunları kendi zekâsının ürettiği:

Stratejiyle mi yaptı?..

Bu soruya hep güldüm…

Hep

gülüyorum…

Günün alkışı

Mehmet Ali Kulat, MAK Danışmanlık ve Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin kurucu Yönetim Kurulu Başkanı…

Erdoğan’ın ve AKP’nin eski danışmanlarından…

Ve halen…

Yaptığı kamuoyu araştırma sonuçlarını ve analizlerini:

İktidar partisiyle de paylaşıyor…

★

Ve canlarım…

Mehmet Ali Kulat diyor ki:

★

“Bir 3 harfli Markete önce hücum edip…”.

Gerektiği büyüklükte reklâm aldıktan sonra…

Fiyatlarda en küçük bir değişiklik olmadığı halde susanlara:

“Şantajcı…”.

O medya gruplarının tezgâhına âlet olanlara da:

“Yancı” denir…

Bu tezgâh:

Belli aralıklarla…

Farklı gruplara yapılır…

★

Alkışlarım:

Bir ahlâksızlığı…

Bir haysiyetsizliği…

Bir şerefsizliği…

Bu kadar net ortaya koyabilme cesaretini gösteren:

Mehmet Ali Kulat için…



Dilsiz şeytanlar

Canlarım…

Erdoğan’ın:

İslâm’ın bir kültür kolunun izin verdiği inancıyla…

6 yaşında evlendirilen kız çocuğuna yapılanları…

Tek cümleyle bile kınamadığının:

Farkındasınız…

★

Eskiler…

“Sükût ikrardan gelir” derlerdi…

Bu özlü sözün günümüz Türkçesiyle karşılığı şöyle:

Ahlâk dışı…

★

Ve

Ceza kanunlarında:

“Suç” olarak tanımlanmış bir eylem karşısında…

Seslerini çıkarmayan…

İtiraz etmeyenler:

“O ahlâksızlığı onaylamış olurlar…”.

★

Ya da…

Hz. Ali’nin dediği gibi bunlar:

“Haksızlık (Ahlâksızlık) karşısında susan dilsiz şeytanlardır…”.



Kimin zekâsı?

Küresel siyaset ve sermayenin en büyüklerine:

“Klozet rezervuarının butonuna basıp deliğe süpüreceğinize onu kullanın” diyen Cüneyt Zapsu…

Ya da:

George Soros’un Türkiye Temsilcisi Can Paker (Barlas’ın kayınbiraderi) olmasaydı…

IMF Avrupa Bölge eski Sorumlusu…

Ve o dönemde ise:

Citibank CEO’su…

Daha sonra da (Erdoğan iktidardayken):

İsrail Merkez Bankası Başkanı olan Stanley Fisher’le…

Ya da…

★

George Soros’la (Osman Kavala ise Soros’la birkaç kez görüştüğü için 5 yıldır hapiste) aynı masaya oturabilir?..

Karşılıklı olarak:

Fotoğraf çektirebilir miydi?..

★

İşte onun için:

“Abi ya Erdoğan çok zeki” diyenlere çok gülüyorum…

Bu nasıl üniversite?



Haber şöyle:

Amasya Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğrayan fen edebiyat fakültesi öğretim üyesi Dr. Girayalp Karakuş’a üniversite yönetimi tarafından kınama cezası verildi.

★

Gittiği köyde köpeklerin saldırısına uğrayan Nasrettin Hoca eğilip yerden taş alacak…

Köpekleri korkutacaktı…

Ama…

Tuttuğu hiçbir taşı…

Yerinden sökemeyince…

Şöyle dedi:

“Bu ne acayip köy yahu… taşları bağlayıp, köpekleri salmışlar…”.

Susma hakkımı kullanıyorum

Canlarım…

Erdoğan’ın karizması…

Hitabet gücü…

Mağduriyeti…

Ve…

Esnekliğini kullanarak onu AKP’ye Genel Başkan yapanlar…

Bugün:

Ellerini açmış…

Allah’tan kendilerini affetmesini istiyorlar…

★

Ama…

Gördüğünüz gibi…

İslâm dininin farklı bir kültürünün izin verdiği inancıyla…

6 yaşında evlendirilen kız çocuğuna yapılanları…

Asla eleştirmiyor…

Bu vahşetin:

İslâm’ın bir kültür kolu tarafından işlendiğini kabul etmiyor…

Suçu kişiselleştiriyorlar…

★

Ve bunların kimileri ne yazık ki…

Milletin %65’inin umut bağladığı:

Altılı masa içinde yer alıyorlar…

★

Söyleyecek çok sözüm var…

Ama…

Ehemini mühimine tercih ediyor…

Şimdilik:

Susma hakkımı kullanıyorum…

Dünün tweeti

Cem toker

@tokcem

Dünyada, atanmış devlet memuru bakanların meclise gelip de milletin seçilmiş vekillerine haykıra haykıra giydirdiği, ayar verdiği bir meclis var mıdır acaba?

Benim demokrasi anlayışıma göre, memurlar/bakanlar/bürokratlar sadece hesap vermek için meclise gelebilirler.

Nokta!!

Günün haberi



Doctor d.

@antihistamink

2 ay önce 167 lira olan ayakkabı nasıl indirimli haliyle şu an 854 lira olabiliyor Allah aşkına biri açıklasın ya. Mazot 30 liradan 20 liraya düştü, dolar desen yerinden kımıldamıyor bir süredir. Tamam enflasyon var, ekonomi kötü ama bu nedir ya…

Günün diyalogu

Ağa’ya sormuşlar:

“Senin ağalığın ne zaman bitecek?..”

Ağa cevap vermiş:

“Sizin eşekliğiniz bittiği zaman…”.

Günün sorusu

Engin Altay

@enginaltaychp

15 Temmuz’un finansörü dediğin emirlikle hangi namuslu nikahla bu pastayı kestin?

Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin?