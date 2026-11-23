Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine'nin gündeminde, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi bulunuyor. Yasal artışlara ek refah payı seçeneklerinin değerlendirileceği toplantıda, 2027 asgari ücret hazırlıkları ve fon soruşturmasının da ele alınması bekleniyor. Emekliye ek zam konusunda ise henüz kesinleşmiş bir oran veya karar yok.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ekonomi, iç güvenlik ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kabine'nin ekonomi gündeminde emekli aylıklarına yönelik olası düzenlemeler ve 2027 yılı asgari ücret hazırlıkları öne çıkıyor. Ayrıca sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Ocak 2027 maaş artışları, Kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Mevcut yasal artışların yanı sıra emeklilerin alım gücünü desteklemeye yönelik ilave düzenleme seçeneklerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtmişti.

Işıkhan, hazırlıkların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirmişti.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'daki açıklamasında emeklilere yönelik bir refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını ve hazırlıkların yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

Yılmaz, 14 Kasım'daki değerlendirmesinde ise farklı seçeneklerin hazırlandığını, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından yasama sürecine geçilmesinin planlandığını belirtmişti.

Düzenlemenin kapsamı, olası artış oranı, refah payının hangi yöntemle hesaplanacağı ve emekli aylıkları arasındaki farklılıkların nasıl ele alınacağı henüz netleşmedi. Kabine toplantısında bu konularda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ DE GÜNDEMDE

Kabine'nin ekonomi başlıklarından biri de 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret olacak. Yeni ücretin belirlenmesine yönelik hazırlıkların enflasyon, çalışanların alım gücü ve iş gücü piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret belirlenirken çalışanların refahının yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve istihdamın korunmasının da dikkate alınacağını açıklamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun resmi müzakere süreci henüz başlamadı. Önümüzdeki dönemde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla görüşmelerin başlaması bekleniyor.

FON SORUŞTURMASINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması da Kabine toplantısının gündeminde olacak başlıklar arasında bulunuyor. Usulsüzlük ve manipülasyon iddiaları kapsamında devam eden soruşturmanın geldiği aşamanın ve yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Yılmaz ayrıca adli süreç kapsamında 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını açıklamıştı. Kabine'de soruşturmanın hukuki boyutunun yanı sıra sermaye piyasalarındaki güvenin korunmasına yönelik tedbirlerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Terörsüz Türkiye süreci de toplantının güvenlik gündeminde yer alacak. Sürecin mevcut durumu, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Görüşmelerde güvenlik kurumlarının değerlendirmelerinin yanı sıra sürecin siyasi ve hukuki boyutlarının da gündeme gelmesi öngörülüyor. Toplantı öncesinde bu başlıkta alınmış yeni bir karara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

23 Kasım'da gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Toplantı sonrasında özellikle emeklilere yönelik olası düzenlemeler, 2027 yılı asgari ücret hazırlıkları ve fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması takip edilecek.

Emekli maaşlarına ilave artış konusunda ise henüz kesinleşmiş bir oran veya alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamaların, yeni yıl öncesinde ekonomi gündemindeki başlıklara ilişkin daha fazla ayrıntı ortaya koyması bekleniyor.