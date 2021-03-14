Zemin kötü değil Galatasaray iyi!

Hani Ali Sami Yen’in zemini kötüydü de Galatasaray’ın performansını olumsuz anlamda etkiliyordu. Dün Kayseri’deki zemin kötünün de kötüsüydü ama sarı-kırmızılılar, gayet güzel bir futbol oynadı. Dün Galatasaray nasıl kazandı belirtelim. Birincisi gerek Saracchi gerekse Yedlin kanattan çok etkili gelip hücuma destek verdi. İkincisi orta sahanın ortasındaki Taylan Antalyalı ve Fernandes müthiş bir uyumla ki bu gelişirse şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlar, kaya gibi durdular. İki forvetle yani Mohamed ve Falcao ile sahaya çıkmak doğru bir tercih olmasının yanında ayrıca cesaretli bir hamleydi.

Şunu da belirtmeliyim ki Mohamed ve Falcao’nun daha verimli olabilmeleri için uzun-kısa forvet pozisyonlarında doğru konumlanmaları şart. Artı, kanat bek ve hücumcuların da bu iki isme doğru ortaları yapması lâzım. Yani Florya’daki idmanlarda bu konunun üzerine daha çok eğilmeli Cimbom. Buna ek olarak da Emre Akbaba ve Emre Kılınç savunmadan seken topları daha fazla ve verimli takip etmeli. Sonuç itibariyle Galatasaray önemli bir galibiyeti Falcao’nun ustalığıyla aldı ve gelecek adına da umut verdi.