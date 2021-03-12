Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın 19 kilometre güneybatısında bulunan Alasonya kentinde öğle saatlerinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan’ın 19 kilometre güneybatısında bulunan Alasonya kentinde öğle saatlerinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu.  Depremin 8.5 kilometrede meydana geldiği açıklandı. 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından aynı merkez üssünde 3.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan, ülkenin Larissa kentinde 3  Martta 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, kentteki bir çok işyeri ve evde hasar meydana gelmişti.

(DHA)

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