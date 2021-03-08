Yüksek sesle konuşma kavgasında 2 kişi vuruldu
Haberler Gündem

Yüksek sesle konuşma kavgasında 2 kişi vuruldu

Samsun’da geceleyin yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A.’nın tüfekle ateş açması sonucu A.Ç. ve E.C. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Lastiği patlayan otobüs devrildi

Lastiği patlayan otobüs devrildi

Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı

Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı

Yüksek sesle konuşma kavgasında 2 kişi vuruldu
Gündem