Yıldız varsa oynar

Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi. Bu seviyede buldun mu atacaksın, hata yapmayacaksın. Devler liginde elindeki şansları iyi değerlendiremezsen kaybedersin. Adı üzerinde şampiyonların olduğu bir ligde kolay rakip olduğunu düşünmek en büyük hata olur.

Kopenhag, Galatasaray karşısında Şampiyonlar Ligi’nde zayıf takım olmadığını gösterdi. Galatasaray üst üste bulduğu pozisyonları rahat şekilde harcadı. Kopenhag iki defa geldi Galatasaray’ın 5 kez yakalayıp, yapamadığını yaptı. Gerçekten hepimize ders olacak bir maç yaşadık. Kerem Aktürkoğlu varken Zaha’ya ne gerek var diyoruz ya işte neden gerekli olduğunu dün gece gördük. Zaha, Ndombele ve Tete varsa oynamalı. Zoru, kolayı, eksiği dün gece ortaya çıkan skor sonrası anlamını yitirdi.

Şampiyonlar Ligi başlayana kadar bütün takım özellikle yeni transferler hazır olmalıydı. Milyonluk yatırımlar Süper Lig’de galibiyet almak için yapılmadı. Elinde kaliteli isimler varsa yer Şampiyonlar Ligi ise o isimler sahada olacak. Zaha, Tete girdi bitti, gitti dediğimiz maç geri döndü! İşte bunun için Galatasaray yönetimi bu mali riskleri alıp kaliteli bir kadro kurdu.

Okan Buruk net olarak anlamalı Süper lig kadrosu ayrı olacak, Şampiyonlar Ligi ayrı olacak. 2-0’dan 2-2’ye gelen mücadele Şampiyonlar Ligi’ne özel yapılan transferlerin eseridir. Okan Hoca, Kopenhag’tan ciddi dersler çıkarmalı.