Yenile şu türküyü kardeşim… Sanatçı dediğin protest olur…

1990’lı yılların ikinci yarısıydı ve ben her hafta bir gün Ankara’ya gidiyor…

İki saat süren bir TV programı çekiyordum…

İşte o günlerde Aşkın, Bilken’te öğrenciydi…

Tabii ki her hafta baba – oğul görüşüyor sohbet ediyorduk…

Bir yemekte “Bas bas paraları Leyla’ya” diye bir türkü tutturmasın mı?..

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“Bu ne be?” dedim gayrı ihtiyari…

“Haberin yok mu be patroncuğum (rakı masasında ben patron, o emekçi idi)?” dedi gülerek…

“Yok” dedim…

“Hit şarkı bu hit” dedi… “Bütün Türkiye dinliyor senin haberin yok…”.

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Bi utandım bi utandım…

Bütün Türkiye’nin söylediği türküden haberim bile yoktu…

“İlk fırsatta kasetini alıp dinleyeceğim” dedim…

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Oğlumuz ve gelinimiz hafta sonu konuklarımızdı…

Rakı içiyorduk yine baba – oğul…

Bir video çekip çekmeyeceğimizi tartışıyorduk…

“Çekelim patroncuğum” dedi Aşkın…

“Ne konuşalım?..”.

“Bas bas paraları Leyla’ya var ya hani onu konuşalım…”.

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Bastım kahkahayı…

Tam da zamanıydı…

Hemen Google’a girip şarkının sözlerini bulduk…

Şöyle başlıyordu:

“Cebinde akrep var eli gitmiyor

Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor

Kadehleri birbirine çakmıyor usta

Bas bas paraları Leyla’ya

Bi daha mı gelicez dünyaya..”.

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AKP iktidarı ve tabii ki reisi…

Köprü, alt geçit, otoban, tünel, hastane yapıp…

Geçenden geçmeyenden…

Hastadan ustadan…

Ve hem de…

Devalüe edilmiş döviz kuru üzerinden fark alan müteahhitlere ödeyecek para buluyordu…

Zira…

Hazine’de yoksa…

Para matbaası çalıştırılıyordu…

Ama…

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Halka gelince…

Cebinde akrep varmış gibi davranıyordu…

Yani…

Bas bas paraları müteahhitlere…

Halk isterse eğer para…

Akrep var…

Sokma eli cebe…

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Bence türkünün tam zamanı…

Haydi bakalım Oğuz (Yılmaz)…

Yenile şu türküyü kardeşim…

Sanatçı dediğin protest olur…

ASIL YANLIŞ OLAN İŞTE BU…

CHP sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türk Telekom vurgunuyla suçlanan Hariri Ailesi’nden Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Erdoğan tarafından kabul edilmesine tepki göstererek:

“Bir kuruş ödemeden Telekom üzerinden milyarlarca dolar vurgun yapan bu adamla aynı masaya nasıl oturabiliyorsunuz?” diye sordu…

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Bence sorgulanması gereken durum bu değil…

Çünkü…

Suçlar kişiyi bağlar, akrabalarını değil…

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Kaldı ki…

Başbakan Hariri’nin yönettiği Lübnan borçlarını ödeyemediği için moratoryum ilan eden bir ülke…

Buna rağmen Lübnan halkı memnun olmalı ki sesleri çıkmıyor…

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Peki yanlış olan bir şey yok mu?..

Var…

Türk Telekom soyulurken şirketin yönetim kurulunda yer olan iki kişiden biri Erdoğan’ın yardımcısı…

Diğeri baş danışmanı…

Hem de halen…

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Asıl yanlış olan işte bu…

HALK SOSYAL DEVLETİ ÇOK ÖZLEDİ…

Sosyal Devlet, kapitalist devlet değil ki…

Sosyal Devlet…

Kendisinin asli sahibi olan halka karşı adil olan devlettir…

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Halk, Kamu – Özel iş birliğine değil…

Halk…

Siyasetçi tarafından işgal altına alınan devletin…

Yani bizzat kendisinin…

Siyasetle ortak iş çeviren sözde iş adamları tarafından soyulmasına itiraz ediyor…

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Bu nedenle… İktidara talip olanların…

Kapitalist devleti değil…

Adil devleti önermelerini tavsiye ederim…

Çünkü…

Halk sosyal devleti çok özledi…

BİR TAS SUYA ELİNİZİ SOKARSANIZ TAŞAR…

Neymiş?..

“Güldür güldür döviz girişi” oluyormuş…

Yahu…

Bu arkadaşların “güldür güldür” dedikleri sesler “Güldür Güldür Şov” isimli televizyon güldürüsünden geliyor olmasın…

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Canlarım…

Hiç de güldür güldür döviz girişi olduğu yok…

Peki…

Neden dolar düşüyor, TL değer kazanıyor?..

Yahu piyasalar sığ da ondan…

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Bir tas suya elinizi sokarsanız taşar…

Bir okyanusta bin tane transatlantik aynı anda batsa deniz bir milim bile yükselmez…

Bizimki, bir tas suya el sokmak…

Hem de bebek eli…

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Yani…

Sığ piyasalar…

Ufacık bir döviz girişi kurlarda oynaklığa sebep oluyor…

İNANIYOR VE BİLİYORUM Kİ YARINLAR BİZİM…

Komünizm ve sosyalizm gibi kapitalizmin de her türü çöktü…

Neo liberalizm ise sadece bir aldatmadan ibaretti…

Sürdürülebilir olması imkansızdı…

Sürdürülemedi…

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Günümüzdeki uluslararası sancıların temelinde neoliberalizmin ve neoliberalist anlayışın devleti…

İlle de sosyal devleti dışlaması yatıyor…

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Türkiye’nin dünyadan koparılmasının temelinde de…

Devletin denetleme ve yol göstermek yerine müdahale etmesi…

Milyonlarca vatandaşa karşı takındığı ceberut tavır yatıyor…

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Enseyi karartmayın…

Artık…

Devletin ceberut davranmasına göz yummayacağız…

Çünkü…

İnanıyor ve biliyorum ki yarınlar bizim…