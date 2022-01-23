Yeni panik: Tespit etmek daha zor ve hızla yayılıyor! Aşıya dayanıklı mı?

Bilim insanları önceki gün corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Omicron’un alt varyantını tespit eden uzmanlar Omicron BA.2 adı verilen mutasyon ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bilim insanları Omicron varyantının mutasyona uğramış türü olan ve son dönemde bilim dünyasında endişe yaratan Omicron BA.2 isimli varyant ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

France24’te yayınlanan makalede, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın, “Bu varyant oyunu değiştiren bir varyant değil” sözlerine yer verilirken, Hindistan, Danimarka ve İsveç’te de bu varyantın görüldüğüne dikkat çekildi.

1- OMICRON BA.2 NEREDEN GELDİ?

“Omicron’un küçük kardeşi” olarak bilinen BA.2, ilk olarak Aralık ayının sonunda Hindistan ve Güney Afrika’da tespit edildi. BA.2 varyantının 20’den fazla mutasyona uğradığı ve bunların yarısının da başak proteininde olduğuna dikkat çekilirken, bu varyant başka ülkelerde de tespit edilmeye başlandı.

2- OMICRON VARYANTINDAN DAHA MI TEHLİKELİ?

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantı ile ilgili uyarıda bulunsa da orijinal Omicron varyantı ile BA.2 varyantı arasında bir fark olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiliz bilim insanı virolog Tom Peacock da, “Hindistan ve Danimarka’dan gelen ilk incelemeler iki varyant arasında dramatik bir fark olmadığını gösteriyor. Ama daha kapsamlı bir araştırma gelecek haftalarda gelir. Bu ikisi arasında hastalığın seyri ile ilgili çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum” dedi.

Peacock, Omicron varyantı ile onun mutasyona uğramış türü arasında aşıya karşı dayanıklılık konusunda büyük bir fark olmayacağını da dile getirdi. Peacock, “Birçok ülke, Omicron varyantı dalgasına yaklaştı ya da geçti. BA.2’nin yeni bir dalga yaratması beni çok şaşırtır. Bu mutasyon Delta-Omicron arasındaki fark gibi büyük bir fark yaratmaz” ifadesini kullandı.

3- BA.2’Yİ TESPİT ETMEK NEDEN ZOR?

BA.2 varyantının bilim insanlarına karşı yarattığı en büyük zorluk ise mevcut testlerde ortaya çıkmaması. Paris’teki Ekoloji ve Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde görevli biyolog Florence Dearre, İngiltere’de kullanılan test kitlerinin BA.2 ile Delta arasındaki farkı ayırt edemediğini söyledi.

Öte yandan uzmanlar virüsün gen diziliminin incelenmesi gerektiğini ve bunun da çok daha az yapıldığını aktardı.

4- BA.2 VARYANTI EN ÇOK NEREDE VAR?

Şu ana kadar BA.2 varyantı dünya genelinde en az 43 ülkede bulunuyor. Hindistan, Danimarka ve İsveç’te yoğun olarak bu mutasyon bulunuyor. Covid-19 dalgasını atlattığına inanan Danimarka’da vaka sayılarının tekrar artışa geçmesine sebep olan varyant da Omicron BA.2. Öte yandan İngiltere’de de yetkililer Ocak ayının ilk 10 gününde 400 vaka tespit edildiğini duyurdu.

Omicron BA.2 mutasyonu Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ile birlikte Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika’da da tespit edildi.