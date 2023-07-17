Yeni MHK’miz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, nasıl bir başarısızlık bulduysa geçen sezonun ortasında büyük sükse ile getirdiği Lale Orta ve kurulunu görevden aldı. Hani atamaları yapay zeka yapıyordu? Hakem eğitimini de TFF bünyesinde kendi oluşturduğu başkanı sabit olan bir kurula yaptırdığına göre Sayın Büyükekşi, Orta’yı neden başarısız buldu?

Bu başarısız hakemlerin eğitiminden sorumlu kurulun başı, Büyükekşi’nin hakem işlerinde akıl hocası sanki! Başarısız hakemlerin eğitiminden sorumlu kurulun başı sütten çıkmış ak kaşık gibi yerlerini koruyor ama MHK başkanları, yönetimleri başarısız kabul ediliyor!

Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun başarılı olmasını isterim. Ancak Sayın Büyükekşi’ye soruyorum; Nereden akıl ettiniz de atadınız başkanlığa İbanoğlu’nu? Hakemliğin kurtulması için İbanoğlu’nun geliştirdiği projeler sizi büyülemiş olmalı. Bu kabul ettiğiniz projeleri spor kamuoyu ile paylaşırsanız hakemlik konusunda ümitsiz ve oldukça kötümser olan kamuoyu aydınlanır belki.

Düşünüyorum da acaba bunca hatalı hakem maç yönetimlerine rağmen hiç değişmeyen eğitim kurulu başkanı MHK’nin gizli ve de hiç değişmeyen başkanı mı?

Ahmet İbanoğlu iyi bir bürokrat, hakemliği de iyi bilen düzgün bir insan. Kuruldaki isimlerden anladığım; MHK’nin resmi başkanı İbanoğlu olmasına rağmen kurulda bir gizli başkan, hatta başkanlar olduğu. Benim tanıdığım İbanoğlu’nun bu duru çözmesi uzun sürmez. Çözünce de tanıdığım İbanoğlu’nun başkanlıkta dayanması zor.