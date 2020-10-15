Yeni Hayat 8. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte Yeni Hayat 7. son bölümde yaşananlar…

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Yeni Hayat bu akşam 7. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk’un başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde, Timur Bekir’le Abdullah’ın ölümünden zarar görmemek için yeni hamleler yaparken, çember Adem ve Yasemin için iyice daraldı. İşte Yeni Hayat 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

YENİ HAYAT 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin Timur’la birlikte katıldığı yemekte yeni ortağın kim olduğunu görünce yapılan tüm planlar da suya düşer.

Yeni ortak Yasemin’e Adem’den uzak durmasını söyler. Adem de bu durumdan rahatsız olmuştur. İşin arkasında kimlerin olduğunu araştırmak için Rasim’le stratejilerini değiştirmeye karar verirler.

Bu sırada Nevin, Ferda konusunda artık iyice köşeye sıkışmıştır. Kendi başına karanlık bir plan yapar. Bu planla istemediği bir şey yapmak zorunda kalacak ve her şey daha da kötüleşecektir. Timur Bekir’le Abdullah’ın ölümünden zarar görmemek için yeni hamleler yaparken, çember Adem ve Yasemin için daralmaktadır.

YENİ HAYAT DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem’in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem’in, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem’in tek yapması gereken, zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç karısı Yasemin’i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem’in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem’in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.