Yeni başkan kim olur?

Galatasaray Başkanı Musta­fa Cengiz seçim hazırlığı içerisinde olduğunu resmen açıkladı. Bana göre geç ka­lınmış bir karar ama eninde sonunda doğrunun bulunmuş olması da olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Başkan Cengiz erken seçim kararı alırsa aday olabilir. Kazanma şansı bana göre yok ama kendisi şansını yeniden denemek isteyebilir. Bu yöne­tim içerisinden aday olarak ismi ön plana çıkan isim ise Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yar­dımcısı Kaan Kançal. Mevcut Başkan Cengiz aday olmazsa bu yönetimden aday olarak Kaan Bey’i işaret edecektir. Diğer Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdur­rahim Albayrak’ın da adaylık istekleri var. Ancak bu iki isim camia içerisinde başkanlık için desteklenmez. Galatasaray Lisesi mezunu Kaan Kançal’ın, GS Store için danışmanlık veren şirket üzerinden yaşadığı olumsuz süreç adaylık çalışma­larını nasıl etkiler tabii ki onu zaman gösterecek.

Yönetim dışından ise aday olarak ön plana üç isim çıkıyor. Özellikle genç üyelerin desteği­ni alan Burak Elmas camianın ilgi gösterdiği ilk aday. İkinci isim ise ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimine karşı hukuk mücadelesi başlatan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan. Üçüncü isim de son seçimde güçlü yönetimi ile dikkat çeken Ozan Korkut. Bu tabloya göre kim başkan olur bilemem ama kim olamaz derseniz Sayın Mustafa Cengiz kesinlikle olamaz.